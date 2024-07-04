- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
86 (83.49%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (16.50%)
En iyi işlem:
15.89 EUR
En kötü işlem:
-7.27 EUR
Brüt kâr:
356.75 EUR (6 923 pips)
Brüt zarar:
-39.66 EUR (5 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (162.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
162.21 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
86.37%
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
20.82
Alış işlemleri:
64 (62.14%)
Satış işlemleri:
39 (37.86%)
Kâr faktörü:
9.00
Beklenen getiri:
3.08 EUR
Ortalama kâr:
4.15 EUR
Ortalama zarar:
-2.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.23 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
3.64%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 EUR
Maksimum:
15.23 EUR (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (15.23 EUR)
Varlığa göre:
20.28% (599.80 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|36
|AUDNZD
|28
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|330
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|AUDNZD
|1.6K
|AUDCAD
|-517
|NZDCAD
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.89 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +162.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 10
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Equiti-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
3.3K
EUR
EUR
65
65%
103
83%
86%
8.99
3.08
EUR
EUR
20%
1:500