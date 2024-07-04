SinyallerBölümler
EA MARAVILHA
Fintech Evolution LLC

EA MARAVILHA

Fintech Evolution LLC
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
86 (83.49%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (16.50%)
En iyi işlem:
15.89 EUR
En kötü işlem:
-7.27 EUR
Brüt kâr:
356.75 EUR (6 923 pips)
Brüt zarar:
-39.66 EUR (5 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (162.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
162.21 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
86.37%
Maks. mevduat yükü:
3.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
20.82
Alış işlemleri:
64 (62.14%)
Satış işlemleri:
39 (37.86%)
Kâr faktörü:
9.00
Beklenen getiri:
3.08 EUR
Ortalama kâr:
4.15 EUR
Ortalama zarar:
-2.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.23 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
3.64%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 EUR
Maksimum:
15.23 EUR (0.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (15.23 EUR)
Varlığa göre:
20.28% (599.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 36
AUDNZD 28
AUDCAD 23
NZDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 330
AUDNZD 14
AUDCAD 11
NZDCAD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
AUDNZD 1.6K
AUDCAD -517
NZDCAD -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.89 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +162.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 25
ICMarkets-Live12
0.00 × 10
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
Equiti-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
JFD-Live02
0.00 × 2
36 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 01:11
Share of trading days is too low
2025.07.10 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 12.02% of days out of the 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.64% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 02:14
Share of trading days is too low
2025.04.06 08:15
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 13.67% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 08:15
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.24% of days out of 278 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 02:10
Share of trading days is too low
2025.01.19 09:37
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 14.43% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.19 09:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
