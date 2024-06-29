SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MidRisk
Basem Elshoubky

MidRisk

Basem Elshoubky
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 103%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 088
Kârla kapanan işlemler:
854 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (21.51%)
En iyi işlem:
99.92 USD
En kötü işlem:
-322.95 USD
Brüt kâr:
4 756.19 USD (26 080 487 pips)
Brüt zarar:
-3 968.45 USD (4 569 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (165.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
368.43 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.10%
Maks. mevduat yükü:
14.41%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
909 (83.55%)
Satış işlemleri:
179 (16.45%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-16.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-24.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.95 USD (1)
Aylık büyüme:
4.57%
Yıllık tahmin:
55.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 274.97 USD (70.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.67% (2 274.97 USD)
Varlığa göre:
77.81% (1 226.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40Cash 200
US500Cash 167
JP225Cash 156
GOLD 129
US30Cash 53
EU50Cash 53
ETHUSD 43
US100Cash 40
US2000Cash 35
BTCUSD 34
UK100Cash 25
AUDUSD 19
FRA40Cash 14
DOTUSD 14
GBPUSD 12
AVAXUSD 10
China50Cash 9
OPUSD 7
EURUSD 6
SOLUSD 6
ChinaHCash 5
XRPUSD 5
DOGEUSD 4
HK50Cash 3
AUS200Cash 3
ADAUSD 3
AUDJPY 2
SILVER 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
NEARUSD 1
LTCUSD 1
ETCUSD 1
SHIBUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40Cash 1.6K
US500Cash -210
JP225Cash 3
GOLD 592
US30Cash 405
EU50Cash 163
ETHUSD 140
US100Cash 163
US2000Cash 42
BTCUSD 72
UK100Cash 36
AUDUSD 46
FRA40Cash 26
DOTUSD 5
GBPUSD 15
AVAXUSD 8
China50Cash -23
OPUSD -4
EURUSD -12
SOLUSD 24
ChinaHCash 8
XRPUSD -52
DOGEUSD -26
HK50Cash 11
AUS200Cash 0
ADAUSD 11
AUDJPY -9
SILVER 37
GBPNZD 1
EURJPY 9
CADJPY 1
GBPJPY 0
NEARUSD -5
LTCUSD 13
ETCUSD 0
SHIBUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40Cash 1.5M
US500Cash -210K
JP225Cash 3.8K
GOLD 57K
US30Cash 405K
EU50Cash 148K
ETHUSD 700K
US100Cash 163K
US2000Cash 15K
BTCUSD 719K
UK100Cash 28K
AUDUSD 4.6K
FRA40Cash 25K
DOTUSD 716
GBPUSD 1.9K
AVAXUSD 632
China50Cash -122K
OPUSD -216
EURUSD -1.2K
SOLUSD 4.8K
ChinaHCash 64K
XRPUSD -65K
DOGEUSD -4.3K
HK50Cash 845
AUS200Cash -580
ADAUSD 12K
AUDJPY -1.4K
SILVER 737
GBPNZD 204
EURJPY 1.4K
CADJPY 210
GBPJPY 38
NEARUSD -226
LTCUSD 1.8K
ETCUSD 9
SHIBUSD -60
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.92 USD
En kötü işlem: -323 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +165.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.07 × 101
Exness-MT5Real2
0.09 × 67
XMGlobal-MT5 12
0.13 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 33
Tickmill-Live
0.23 × 60
KuberaCapitalMarkets-Server
0.24 × 100
XMGlobal-MT5
0.26 × 50
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.34 × 156
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 33
Manual trading strategy based on Fundamental and Technical analysis. I expected 5-15% average monthly rewards based on market liquidity and conditions. No martingal or accumulation methods used. Max DD expected is 5-20% .
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 05:31
No swaps are charged on the signal account
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.18 14:04
No swaps are charged
2025.02.06 22:44
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.27 11:48
No swaps are charged
2025.01.14 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MidRisk
Ayda 30 USD
103%
0
0
USD
2K
USD
69
0%
1 088
78%
98%
1.19
0.72
USD
78%
1:500
