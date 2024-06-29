SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PSC1
Ming Leong Lau

PSC1

Ming Leong Lau
0 inceleme
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
693
Kârla kapanan işlemler:
489 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (29.44%)
En iyi işlem:
93.46 USD
En kötü işlem:
-241.40 USD
Brüt kâr:
1 955.55 USD (100 838 pips)
Brüt zarar:
-2 972.24 USD (110 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (28.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.46 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
95.25%
Maks. mevduat yükü:
116.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
361 (52.09%)
Satış işlemleri:
332 (47.91%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-14.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 168.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 168.56 USD (6)
Aylık büyüme:
-23.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 394.79 USD
Maksimum:
1 429.46 USD (78.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.55% (1 429.46 USD)
Varlığa göre:
74.31% (1 048.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 212
AUDNZD 138
NZDUSD 87
EURGBP 70
NZDCAD 45
CADCHF 42
EURUSD 40
AUDCAD 31
GBPCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 377
AUDNZD -423
NZDUSD 176
EURGBP 56
NZDCAD 43
CADCHF 88
EURUSD 26
AUDCAD 34
GBPCAD -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 19K
AUDNZD -14K
NZDUSD 8.3K
EURGBP -4.1K
NZDCAD 4K
CADCHF 1.1K
EURUSD -7.2K
AUDCAD 3K
GBPCAD -19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.46 USD
En kötü işlem: -241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 168.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live12
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.17 × 6
Pepperstone-Demo01
0.36 × 58
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.38 × 73
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.55 × 193
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2170
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
177 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 12:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 23:26
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 20:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.29 21:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 08:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.12 17:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.05 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
