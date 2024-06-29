- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
693
Kârla kapanan işlemler:
489 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (29.44%)
En iyi işlem:
93.46 USD
En kötü işlem:
-241.40 USD
Brüt kâr:
1 955.55 USD (100 838 pips)
Brüt zarar:
-2 972.24 USD (110 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (28.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.46 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
95.25%
Maks. mevduat yükü:
116.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
361 (52.09%)
Satış işlemleri:
332 (47.91%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-14.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 168.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 168.56 USD (6)
Aylık büyüme:
-23.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 394.79 USD
Maksimum:
1 429.46 USD (78.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.55% (1 429.46 USD)
Varlığa göre:
74.31% (1 048.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|212
|AUDNZD
|138
|NZDUSD
|87
|EURGBP
|70
|NZDCAD
|45
|CADCHF
|42
|EURUSD
|40
|AUDCAD
|31
|GBPCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|377
|AUDNZD
|-423
|NZDUSD
|176
|EURGBP
|56
|NZDCAD
|43
|CADCHF
|88
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|34
|GBPCAD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|19K
|AUDNZD
|-14K
|NZDUSD
|8.3K
|EURGBP
|-4.1K
|NZDCAD
|4K
|CADCHF
|1.1K
|EURUSD
|-7.2K
|AUDCAD
|3K
|GBPCAD
|-19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.46 USD
En kötü işlem: -241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 168.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.36 × 58
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.38 × 73
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.55 × 193
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2170
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
İnceleme yok