Ka Wai Chiong

BBLKSR Van

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 188 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 172
Kârla kapanan işlemler:
1 521 (70.02%)
Zararla kapanan işlemler:
651 (29.97%)
En iyi işlem:
1 364.47 USD
En kötü işlem:
-792.59 USD
Brüt kâr:
34 633.33 USD (307 013 pips)
Brüt zarar:
-29 904.68 USD (300 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (109.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 867.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.85%
Maks. mevduat yükü:
8.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
1 017 (46.82%)
Satış işlemleri:
1 155 (53.18%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
22.77 USD
Ortalama zarar:
-45.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 944.46 USD (12)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
6.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 551.81 USD
Maksimum:
5 373.79 USD (41.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.37% (5 373.79 USD)
Varlığa göre:
26.02% (10 969.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD+ 554
EURGBP+ 421
EURUSD+ 302
USDCAD+ 260
CADCHF+ 125
AUDCAD+ 124
EURCHF+ 121
EURJPY+ 87
AUDCHF+ 44
GBPUSD+ 26
AUDUSD+ 26
NZDCAD+ 23
CADJPY+ 22
USDCHF+ 19
XAUUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD+ 3.1K
EURGBP+ -2.3K
EURUSD+ 378
USDCAD+ -103
CADCHF+ 3K
AUDCAD+ -3.2K
EURCHF+ 2K
EURJPY+ 885
AUDCHF+ 332
GBPUSD+ 177
AUDUSD+ 230
NZDCAD+ 66
CADJPY+ 63
USDCHF+ 150
XAUUSD+ -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD+ 24K
EURGBP+ -606
EURUSD+ -7.5K
USDCAD+ -40K
CADCHF+ 8.6K
AUDCAD+ -1.1K
EURCHF+ 10K
EURJPY+ 7.1K
AUDCHF+ 4.3K
GBPUSD+ -1.3K
AUDUSD+ -4.2K
NZDCAD+ 2.7K
CADJPY+ 1.9K
USDCHF+ 3.9K
XAUUSD+ -108
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 364.47 USD
En kötü işlem: -793 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +109.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BBLKSR Van
Ayda 188 USD
13%
0
0
USD
11K
USD
66
100%
2 172
70%
100%
1.15
2.18
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.