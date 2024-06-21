SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ACE V3647
Ka Yee Fung

ACE V3647

Ka Yee Fung
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 184%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 440
Kârla kapanan işlemler:
1 274 (88.47%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (11.53%)
En iyi işlem:
5 471.27 HKD
En kötü işlem:
-2 502.95 HKD
Brüt kâr:
68 046.68 HKD (210 914 pips)
Brüt zarar:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (665.23 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
6 601.51 HKD (20)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
26.44%
Maks. mevduat yükü:
33.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
732 (50.83%)
Satış işlemleri:
708 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
22.23 HKD
Ortalama kâr:
53.41 HKD
Ortalama zarar:
-217.08 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5 067.51 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 067.51 HKD (4)
Aylık büyüme:
1.48%
Yıllık tahmin:
19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
5 067.51 HKD (17.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.04% (5 067.51 HKD)
Varlığa göre:
60.50% (29 796.80 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 1379
AUDJPY 34
GBPUSD 13
AUDNZD 4
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPNZD 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 3.8K
AUDJPY 100
GBPUSD 20
AUDNZD -46
EURCAD 95
USDCAD 25
AUDUSD 28
GBPNZD 90
AUDCAD 9
NZDCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 17K
AUDJPY -1.3K
GBPUSD 1.6K
AUDNZD -2.5K
EURCAD 1.9K
USDCAD 525
AUDUSD 686
GBPNZD 1.5K
AUDCAD 309
NZDCHF 231
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 471.27 HKD
En kötü işlem: -2 503 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +665.23 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5 067.51 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.57 × 7
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
RadexMarkets-Real 6
6.50 × 8
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.31 × 88
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.06 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ACE V3647
Ayda 300 USD
184%
0
0
USD
36K
HKD
107
100%
1 440
88%
26%
1.88
22.23
HKD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.