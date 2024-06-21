- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 440
Kârla kapanan işlemler:
1 274 (88.47%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (11.53%)
En iyi işlem:
5 471.27 HKD
En kötü işlem:
-2 502.95 HKD
Brüt kâr:
68 046.68 HKD (210 914 pips)
Brüt zarar:
-36 035.59 HKD (190 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (665.23 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
6 601.51 HKD (20)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
26.44%
Maks. mevduat yükü:
33.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
732 (50.83%)
Satış işlemleri:
708 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
22.23 HKD
Ortalama kâr:
53.41 HKD
Ortalama zarar:
-217.08 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5 067.51 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 067.51 HKD (4)
Aylık büyüme:
1.48%
Yıllık tahmin:
19.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
5 067.51 HKD (17.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.04% (5 067.51 HKD)
Varlığa göre:
60.50% (29 796.80 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1379
|AUDJPY
|34
|GBPUSD
|13
|AUDNZD
|4
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|3.8K
|AUDJPY
|100
|GBPUSD
|20
|AUDNZD
|-46
|EURCAD
|95
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|28
|GBPNZD
|90
|AUDCAD
|9
|NZDCHF
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|17K
|AUDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-2.5K
|EURCAD
|1.9K
|USDCAD
|525
|AUDUSD
|686
|GBPNZD
|1.5K
|AUDCAD
|309
|NZDCHF
|231
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 471.27 HKD
En kötü işlem: -2 503 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +665.23 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5 067.51 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|0.57 × 7
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
RadexMarkets-Real 6
|6.50 × 8
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.31 × 88
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
184%
0
0
USD
USD
36K
HKD
HKD
107
100%
1 440
88%
26%
1.88
22.23
HKD
HKD
60%
1:500