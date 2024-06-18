SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RitaTrader FX usd
Renata Mamedova

RitaTrader FX usd

Renata Mamedova
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 37%
FxPro-MT5 Live02
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
129 (73.29%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (26.70%)
En iyi işlem:
170.65 USD
En kötü işlem:
-124.01 USD
Brüt kâr:
3 530.46 USD (83 771 pips)
Brüt zarar:
-1 616.46 USD (63 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (2 230.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 230.92 USD (66)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
129.03%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
147 (83.52%)
Satış işlemleri:
29 (16.48%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
10.88 USD
Ortalama kâr:
27.37 USD
Ortalama zarar:
-34.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-724.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-724.47 USD (22)
Aylık büyüme:
-1.23%
Yıllık tahmin:
-14.94%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.34 USD
Maksimum:
1 059.52 USD (13.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.64% (1 059.23 USD)
Varlığa göre:
75.06% (3 871.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 176
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.65 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +2 230.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -724.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro-MT5
7.87 × 337
İnceleme yok
2025.10.08 19:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 21:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
