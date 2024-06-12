SinyallerBölümler
Hendarman

GH 2024 HIGHRISK

Hendarman
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
49 (90.74%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (9.26%)
En iyi işlem:
3.50 USD
En kötü işlem:
-18.33 USD
Brüt kâr:
97.99 USD (97 945 pips)
Brüt zarar:
-67.31 USD (67 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (52.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.43 USD (24)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
24.23%
Maks. mevduat yükü:
122.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
30 (55.56%)
Satış işlemleri:
24 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-13.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-36.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.66 USD (2)
Aylık büyüme:
15.82%
Yıllık tahmin:
191.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.42 USD
Maksimum:
36.66 USD (15.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.42% (36.66 USD)
Varlığa göre:
69.93% (152.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.50 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

TRADING PAIR XAUUSD.
SINGLE OP.
USING SL.
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.23 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.12 04:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.12 04:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 08:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 08:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 02:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.29 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 01:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
