İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
95 (66.90%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (33.10%)
En iyi işlem:
18.74 USD
En kötü işlem:
-14.04 USD
Brüt kâr:
260.67 USD (29 455 pips)
Brüt zarar:
-210.81 USD (19 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (75.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.30 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.39%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
141 (99.30%)
Satış işlemleri:
1 (0.70%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-4.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.52 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
81.61 USD (35.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.26% (81.61 USD)
Varlığa göre:
9.35% (11.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.74 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.40 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 6
|
Tradeview-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.88 × 58
|
ICMarkets-Live05
|0.91 × 11
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.07 × 14
|
ICMarkets-Live10
|1.13 × 16
|
PepperstoneUK-Edge10
|1.13 × 32
|
ICMarketsSC-Live24
|1.17 × 6
