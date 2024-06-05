SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Akatsuki
Akihiro Tanaka

Akatsuki

Akihiro Tanaka
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 50%
ICMarkets-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
95 (66.90%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (33.10%)
En iyi işlem:
18.74 USD
En kötü işlem:
-14.04 USD
Brüt kâr:
260.67 USD (29 455 pips)
Brüt zarar:
-210.81 USD (19 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (75.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.30 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.39%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
141 (99.30%)
Satış işlemleri:
1 (0.70%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-4.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.52 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
81.61 USD (35.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.26% (81.61 USD)
Varlığa göre:
9.35% (11.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.74 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +75.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 4
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.33 × 3
ICMarkets-Live09
0.40 × 10
ICMarkets-Live02
0.50 × 6
Tradeview-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 10
ICMarkets-Live12
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.88 × 58
ICMarkets-Live05
0.91 × 11
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.07 × 14
ICMarkets-Live10
1.13 × 16
PepperstoneUK-Edge10
1.13 × 32
ICMarketsSC-Live24
1.17 × 6
82 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.05 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 21:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 20:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 21:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 12:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.09 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.09 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.04 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.02 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 14:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
