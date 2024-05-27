SinyallerBölümler
Arturo Sirvent Cutillas

Arturo

Arturo Sirvent Cutillas
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
214 (52.70%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (47.29%)
En iyi işlem:
1 864.19 USD
En kötü işlem:
-1 141.49 USD
Brüt kâr:
44 170.74 USD (153 020 pips)
Brüt zarar:
-41 759.58 USD (68 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 129.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 117.96 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.39%
Maks. mevduat yükü:
37.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
158 (38.92%)
Satış işlemleri:
248 (61.08%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
5.94 USD
Ortalama kâr:
206.41 USD
Ortalama zarar:
-217.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 085.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 085.13 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.84%
Yıllık tahmin:
-10.21%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 634.66 USD
Maksimum:
6 357.08 USD (5.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.89% (6 311.62 USD)
Varlığa göre:
0.60% (623.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 102
NZDUSD 33
USDCAD 30
GDAXI 30
USDCHF 26
AUDUSD 23
GBPJPY 23
XAUUSD 16
XTIUSD 15
XAGUSD 15
GBPUSD 14
SP500 11
NDX 10
UK100 10
EURJPY 9
EURGBP 7
USDJPY 6
STOXX50E 5
EURAUD 5
EURCHF 3
WS30 2
STZ 1
POOL 1
OXY 1
AMZN 1
IBKR 1
GOOGL 1
AAPL 1
NVDA 1
TSLA 1
MSFT 1
META 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -197
NZDUSD -79
USDCAD -1.8K
GDAXI 1.7K
USDCHF 435
AUDUSD 322
GBPJPY 2.5K
XAUUSD 1.6K
XTIUSD 957
XAGUSD 868
GBPUSD -1.2K
SP500 -729
NDX 2K
UK100 56
EURJPY -112
EURGBP -2.7K
USDJPY 180
STOXX50E -192
EURAUD -786
EURCHF -103
WS30 -645
STZ -1
POOL -36
OXY 1
AMZN 1
IBKR 5
GOOGL 2
AAPL 4
NVDA 5
TSLA 85
MSFT 73
META 105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
NZDUSD 693
USDCAD -4.1K
GDAXI 15K
USDCHF 4.7K
AUDUSD 611
GBPJPY 14K
XAUUSD 3.2K
XTIUSD 1K
XAGUSD 3.3K
GBPUSD 1.1K
SP500 3K
NDX 14K
UK100 1.7K
EURJPY -1.2K
EURGBP -924
USDJPY 1.1K
STOXX50E -243
EURAUD -1.6K
EURCHF -561
WS30 -555
STZ -105
POOL -1.7K
OXY 78
AMZN 159
IBKR 490
GOOGL 263
AAPL 394
NVDA 470
TSLA 8.7K
MSFT 7.6K
META 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 864.19 USD
En kötü işlem: -1 141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +3 129.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 085.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 145
Darwinex-Live
1.22 × 3390
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 7
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.63 × 43
XMGlobal-MT5 2
2.97 × 38
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 322
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
14 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 15:17
No swaps are charged
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

