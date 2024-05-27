- Büyüme
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
214 (52.70%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (47.29%)
En iyi işlem:
1 864.19 USD
En kötü işlem:
-1 141.49 USD
Brüt kâr:
44 170.74 USD (153 020 pips)
Brüt zarar:
-41 759.58 USD (68 476 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3 129.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 117.96 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.39%
Maks. mevduat yükü:
37.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
158 (38.92%)
Satış işlemleri:
248 (61.08%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
5.94 USD
Ortalama kâr:
206.41 USD
Ortalama zarar:
-217.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 085.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 085.13 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.84%
Yıllık tahmin:
-10.21%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 634.66 USD
Maksimum:
6 357.08 USD (5.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.89% (6 311.62 USD)
Varlığa göre:
0.60% (623.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|30
|GDAXI
|30
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|23
|GBPJPY
|23
|XAUUSD
|16
|XTIUSD
|15
|XAGUSD
|15
|GBPUSD
|14
|SP500
|11
|NDX
|10
|UK100
|10
|EURJPY
|9
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|STOXX50E
|5
|EURAUD
|5
|EURCHF
|3
|WS30
|2
|STZ
|1
|POOL
|1
|OXY
|1
|AMZN
|1
|IBKR
|1
|GOOGL
|1
|AAPL
|1
|NVDA
|1
|TSLA
|1
|MSFT
|1
|META
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-197
|NZDUSD
|-79
|USDCAD
|-1.8K
|GDAXI
|1.7K
|USDCHF
|435
|AUDUSD
|322
|GBPJPY
|2.5K
|XAUUSD
|1.6K
|XTIUSD
|957
|XAGUSD
|868
|GBPUSD
|-1.2K
|SP500
|-729
|NDX
|2K
|UK100
|56
|EURJPY
|-112
|EURGBP
|-2.7K
|USDJPY
|180
|STOXX50E
|-192
|EURAUD
|-786
|EURCHF
|-103
|WS30
|-645
|STZ
|-1
|POOL
|-36
|OXY
|1
|AMZN
|1
|IBKR
|5
|GOOGL
|2
|AAPL
|4
|NVDA
|5
|TSLA
|85
|MSFT
|73
|META
|105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|NZDUSD
|693
|USDCAD
|-4.1K
|GDAXI
|15K
|USDCHF
|4.7K
|AUDUSD
|611
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|3.2K
|XTIUSD
|1K
|XAGUSD
|3.3K
|GBPUSD
|1.1K
|SP500
|3K
|NDX
|14K
|UK100
|1.7K
|EURJPY
|-1.2K
|EURGBP
|-924
|USDJPY
|1.1K
|STOXX50E
|-243
|EURAUD
|-1.6K
|EURCHF
|-561
|WS30
|-555
|STZ
|-105
|POOL
|-1.7K
|OXY
|78
|AMZN
|159
|IBKR
|490
|GOOGL
|263
|AAPL
|394
|NVDA
|470
|TSLA
|8.7K
|MSFT
|7.6K
|META
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 145
|
Darwinex-Live
|1.22 × 3390
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 7
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.63 × 43
|
XMGlobal-MT5 2
|2.97 × 38
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 322
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
İnceleme yok
