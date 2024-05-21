- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 705
Kârla kapanan işlemler:
5 591 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
2 114 (27.44%)
En iyi işlem:
1 038.07 EUR
En kötü işlem:
-1 105.06 EUR
Brüt kâr:
38 660.05 EUR (893 704 pips)
Brüt zarar:
-44 115.00 EUR (1 025 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (43.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 050.50 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
89.25%
Maks. mevduat yükü:
22.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
3 879 (50.34%)
Satış işlemleri:
3 826 (49.66%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.71 EUR
Ortalama kâr:
6.91 EUR
Ortalama zarar:
-20.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-13 395.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13 395.31 EUR (35)
Aylık büyüme:
-1.96%
Yıllık tahmin:
-25.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 592.46 EUR
Maksimum:
18 432.46 EUR (103.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.62% (18 432.16 EUR)
Varlığa göre:
87.36% (13 405.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.
|7346
|XAUUSD.
|359
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.
|-6.1K
|XAUUSD.
|-171
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.
|-117K
|XAUUSD.
|-6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 038.07 EUR
En kötü işlem: -1 105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +43.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13 395.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
goditi i profitti in totale tranquillità
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
103
99%
7 705
72%
89%
0.87
-0.71
EUR
EUR
91%
1:500