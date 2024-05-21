SinyallerBölümler
Andrea Gravina

GTR800

Andrea Gravina
0 inceleme
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -69%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 705
Kârla kapanan işlemler:
5 591 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
2 114 (27.44%)
En iyi işlem:
1 038.07 EUR
En kötü işlem:
-1 105.06 EUR
Brüt kâr:
38 660.05 EUR (893 704 pips)
Brüt zarar:
-44 115.00 EUR (1 025 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (43.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 050.50 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
89.25%
Maks. mevduat yükü:
22.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
3 879 (50.34%)
Satış işlemleri:
3 826 (49.66%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.71 EUR
Ortalama kâr:
6.91 EUR
Ortalama zarar:
-20.87 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-13 395.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13 395.31 EUR (35)
Aylık büyüme:
-1.96%
Yıllık tahmin:
-25.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 592.46 EUR
Maksimum:
18 432.46 EUR (103.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.62% (18 432.16 EUR)
Varlığa göre:
87.36% (13 405.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD. 7346
XAUUSD. 359
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD. -6.1K
XAUUSD. -171
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD. -117K
XAUUSD. -6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 038.07 EUR
En kötü işlem: -1 105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +43.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13 395.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
