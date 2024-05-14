SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B832GRID
Songkiet Manoharn

B832GRID

Songkiet Manoharn
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 89%
Pepperstone-Edge05
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 150
Kârla kapanan işlemler:
1 130 (98.26%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (1.74%)
En iyi işlem:
6.91 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
1 055.53 USD (924 902 pips)
Brüt zarar:
-25.46 USD (45 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
239 (111.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.03 USD (133)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
95.88%
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
76.53
Alış işlemleri:
1 145 (99.57%)
Satış işlemleri:
5 (0.43%)
Kâr faktörü:
41.46
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-1.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-13.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.46 USD (8)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.36%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.46 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (13.46 USD)
Varlığa göre:
45.32% (973.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotCrude 1147
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotCrude 1K
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotCrude 780K
EURUSD -852
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.91 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 133
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FinFX-Live
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 189
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 61
ICMarkets-Live17
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 36
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
JFD-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
186 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Spot Crude Only
İnceleme yok
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
B832GRID
Ayda 50 USD
89%
0
0
USD
2.4K
USD
72
96%
1 150
98%
96%
41.45
0.90
USD
45%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.