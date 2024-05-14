- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 150
Kârla kapanan işlemler:
1 130 (98.26%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (1.74%)
En iyi işlem:
6.91 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
1 055.53 USD (924 902 pips)
Brüt zarar:
-25.46 USD (45 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
239 (111.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.03 USD (133)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
95.88%
Maks. mevduat yükü:
3.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
76.53
Alış işlemleri:
1 145 (99.57%)
Satış işlemleri:
5 (0.43%)
Kâr faktörü:
41.46
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-1.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-13.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.46 USD (8)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.36%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.46 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (13.46 USD)
Varlığa göre:
45.32% (973.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|1147
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SpotCrude
|1K
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SpotCrude
|780K
|EURUSD
|-852
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.91 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 133
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FinFX-Live
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 189
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 61
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 36
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
JFD-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
Spot Crude Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
89%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
72
96%
1 150
98%
96%
41.45
0.90
USD
USD
45%
1:200