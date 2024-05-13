- Büyüme
İşlemler:
376
Kârla kapanan işlemler:
354 (94.14%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (5.85%)
En iyi işlem:
1 804.52 USD
En kötü işlem:
-3 436.03 USD
Brüt kâr:
25 416.42 USD (2 569 927 pips)
Brüt zarar:
-16 227.43 USD (937 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (642.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 925.53 USD (44)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
61.20%
Maks. mevduat yükü:
305.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
376 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
24.44 USD
Ortalama kâr:
71.80 USD
Ortalama zarar:
-737.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10 374.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 374.84 USD (4)
Aylık büyüme:
35.38%
Yıllık tahmin:
429.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13 229.50 USD (65.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.10% (13 229.50 USD)
Varlığa göre:
95.61% (2 867.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.6M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 804.52 USD
En kötü işlem: -3 436 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +642.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 374.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
