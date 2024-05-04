SinyallerBölümler
Wing Kin Lorie Lam

WKL8899

Wing Kin Lorie Lam
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
ICMarkets-MT5-2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 684
Kârla kapanan işlemler:
15 233 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
9 451 (38.29%)
En iyi işlem:
398.25 USD
En kötü işlem:
-330.80 USD
Brüt kâr:
71 979.77 USD (30 252 477 pips)
Brüt zarar:
-107 586.32 USD (12 296 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (107.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
398.25 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
9.86%
Maks. mevduat yükü:
105.34%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
14 023 (56.81%)
Satış işlemleri:
10 661 (43.19%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.44 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-11.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-210.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-665.05 USD (6)
Aylık büyüme:
193.65%
Yıllık tahmin:
2 349.65%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 015.47 USD
Maksimum:
36 267.26 USD (737.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (35 780.44 USD)
Varlığa göre:
25.52% (65.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50.a 6471
JP225.a 4831
XAUUSD.a 3935
USDJPY.a 3168
USTEC.a 1729
US30.a 1617
BTCUSD 951
JP225 359
XAUUSD 354
USDJPY 317
BTCUSD.a 193
US30 187
HK50 185
USTEC 178
DE40 102
DE40.a 56
XTIUSD.a 35
USDHKD.a 4
XTIUSD 4
TSLA.NAS.a 3
AUDJPY.a 3
BCHUSD.a 1
US2000.a 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50.a -14K
JP225.a -5.3K
XAUUSD.a -3.2K
USDJPY.a -7.2K
USTEC.a -1.6K
US30.a -248
BTCUSD -2.1K
JP225 352
XAUUSD -451
USDJPY -558
BTCUSD.a -36
US30 -370
HK50 -261
USTEC 20
DE40 -72
DE40.a -129
XTIUSD.a -883
USDHKD.a -39
XTIUSD 335
TSLA.NAS.a 0
AUDJPY.a -57
BCHUSD.a -36
US2000.a -1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50.a 4.2M
JP225.a 6.2M
XAUUSD.a 160K
USDJPY.a 47K
USTEC.a 712K
US30.a 1.3M
BTCUSD 3.4M
JP225 978K
XAUUSD 3.6K
USDJPY 5.6K
BTCUSD.a 646K
US30 109K
HK50 36K
USTEC 159K
DE40 25K
DE40.a 15K
XTIUSD.a -1.7K
USDHKD.a -2.6K
XTIUSD 652
TSLA.NAS.a 1
AUDJPY.a -337
BCHUSD.a -3.6K
US2000.a -76
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.25 USD
En kötü işlem: -331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 3
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
1.69 × 181
GoMarkets-Live
1.74 × 46
Exness-MT5Real
1.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
Exness-MT5Real3
2.01 × 162
Tickmill-Live
2.33 × 12
TickmillUK-Live
2.80 × 5
TitanFX-MT5-01
2.86 × 70
Coinexx-Live
3.00 × 1
Axiory-Live
3.04 × 82
FusionMarkets-Live
3.31 × 383
DNAMarkets-Real
3.50 × 212
Hankotrade-Live
3.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
4.14 × 1747
ICMarketsSC-MT5-2
4.19 × 3004
ICTrading-MT5-4
4.80 × 340
ICMarketsSC-MT5
5.61 × 1828
StriforLLC-Live
6.00 × 1
14 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 03:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 11:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WKL8899
Ayda 1000 USD
4%
0
0
USD
591
USD
84
86%
24 684
61%
10%
0.66
-1.44
USD
100%
1:30
Kopyala

