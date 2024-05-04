- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24 684
Kârla kapanan işlemler:
15 233 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
9 451 (38.29%)
En iyi işlem:
398.25 USD
En kötü işlem:
-330.80 USD
Brüt kâr:
71 979.77 USD (30 252 477 pips)
Brüt zarar:
-107 586.32 USD (12 296 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (107.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
398.25 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
9.86%
Maks. mevduat yükü:
105.34%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
14 023 (56.81%)
Satış işlemleri:
10 661 (43.19%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.44 USD
Ortalama kâr:
4.73 USD
Ortalama zarar:
-11.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-210.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-665.05 USD (6)
Aylık büyüme:
193.65%
Yıllık tahmin:
2 349.65%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 015.47 USD
Maksimum:
36 267.26 USD (737.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (35 780.44 USD)
Varlığa göre:
25.52% (65.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50.a
|6471
|JP225.a
|4831
|XAUUSD.a
|3935
|USDJPY.a
|3168
|USTEC.a
|1729
|US30.a
|1617
|BTCUSD
|951
|JP225
|359
|XAUUSD
|354
|USDJPY
|317
|BTCUSD.a
|193
|US30
|187
|HK50
|185
|USTEC
|178
|DE40
|102
|DE40.a
|56
|XTIUSD.a
|35
|USDHKD.a
|4
|XTIUSD
|4
|TSLA.NAS.a
|3
|AUDJPY.a
|3
|BCHUSD.a
|1
|US2000.a
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50.a
|-14K
|JP225.a
|-5.3K
|XAUUSD.a
|-3.2K
|USDJPY.a
|-7.2K
|USTEC.a
|-1.6K
|US30.a
|-248
|BTCUSD
|-2.1K
|JP225
|352
|XAUUSD
|-451
|USDJPY
|-558
|BTCUSD.a
|-36
|US30
|-370
|HK50
|-261
|USTEC
|20
|DE40
|-72
|DE40.a
|-129
|XTIUSD.a
|-883
|USDHKD.a
|-39
|XTIUSD
|335
|TSLA.NAS.a
|0
|AUDJPY.a
|-57
|BCHUSD.a
|-36
|US2000.a
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50.a
|4.2M
|JP225.a
|6.2M
|XAUUSD.a
|160K
|USDJPY.a
|47K
|USTEC.a
|712K
|US30.a
|1.3M
|BTCUSD
|3.4M
|JP225
|978K
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|5.6K
|BTCUSD.a
|646K
|US30
|109K
|HK50
|36K
|USTEC
|159K
|DE40
|25K
|DE40.a
|15K
|XTIUSD.a
|-1.7K
|USDHKD.a
|-2.6K
|XTIUSD
|652
|TSLA.NAS.a
|1
|AUDJPY.a
|-337
|BCHUSD.a
|-3.6K
|US2000.a
|-76
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +398.25 USD
En kötü işlem: -331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.69 × 181
|
GoMarkets-Live
|1.74 × 46
|
Exness-MT5Real
|1.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.97 × 74
|
Exness-MT5Real3
|2.01 × 162
|
Tickmill-Live
|2.33 × 12
|
TickmillUK-Live
|2.80 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|2.86 × 70
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
Axiory-Live
|3.04 × 82
|
FusionMarkets-Live
|3.31 × 383
|
DNAMarkets-Real
|3.50 × 212
|
Hankotrade-Live
|3.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.14 × 1747
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.19 × 3004
|
ICTrading-MT5-4
|4.80 × 340
|
ICMarketsSC-MT5
|5.61 × 1828
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
4%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
84
86%
24 684
61%
10%
0.66
-1.44
USD
USD
100%
1:30