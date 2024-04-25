- Büyüme
İşlemler:
488
Kârla kapanan işlemler:
382 (78.27%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (21.72%)
En iyi işlem:
33.04 EUR
En kötü işlem:
-66.94 EUR
Brüt kâr:
1 607.67 EUR (192 810 pips)
Brüt zarar:
-695.38 EUR (70 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (305.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
305.97 EUR (49)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
94.03%
Maks. mevduat yükü:
14.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
284 (58.20%)
Satış işlemleri:
204 (41.80%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.87 EUR
Ortalama kâr:
4.21 EUR
Ortalama zarar:
-6.56 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-133.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-133.90 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.58%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
186.63 EUR (13.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.85% (186.63 EUR)
Varlığa göre:
52.10% (918.77 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|EURAUD
|63
|EURUSD
|52
|EURCAD
|47
|GBPUSD
|38
|USDCAD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|23
|NZDUSD
|16
|GBPNZD
|9
|EURNZD
|9
|CADCHF
|8
|CHFJPY
|7
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|3
|GBPCAD
|3
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|159
|EURAUD
|278
|EURUSD
|148
|EURCAD
|56
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|111
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|124
|NZDUSD
|10
|GBPNZD
|36
|EURNZD
|16
|CADCHF
|17
|CHFJPY
|32
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|-2
|GBPCAD
|11
|NZDCHF
|5
|USTEC
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|16K
|EURAUD
|42K
|EURUSD
|14K
|EURCAD
|7.8K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|8K
|EURGBP
|3.2K
|USDCHF
|9.1K
|NZDUSD
|1.1K
|GBPNZD
|6.3K
|EURNZD
|2.7K
|CADCHF
|1.3K
|CHFJPY
|4.8K
|AUDCHF
|643
|EURCHF
|-180
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCHF
|411
|USTEC
|140
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.04 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +305.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -133.90 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live08
|0.21 × 14
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 78
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
RoboForex-Prime
|0.82 × 51
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.96 × 3262
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live10
|1.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
FocusMarkets-Real-4
|1.24 × 25
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.29 × 66
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
61%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
74
56%
488
78%
94%
2.31
1.87
EUR
EUR
52%
1:200