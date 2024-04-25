SinyallerBölümler
Ricardo Walter Willi Wenzel

Max

Ricardo Walter Willi Wenzel
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 61%
ICMarketsSC-Live04
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
488
Kârla kapanan işlemler:
382 (78.27%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (21.72%)
En iyi işlem:
33.04 EUR
En kötü işlem:
-66.94 EUR
Brüt kâr:
1 607.67 EUR (192 810 pips)
Brüt zarar:
-695.38 EUR (70 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (305.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
305.97 EUR (49)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
94.03%
Maks. mevduat yükü:
14.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
284 (58.20%)
Satış işlemleri:
204 (41.80%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1.87 EUR
Ortalama kâr:
4.21 EUR
Ortalama zarar:
-6.56 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-133.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-133.90 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.58%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
186.63 EUR (13.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.85% (186.63 EUR)
Varlığa göre:
52.10% (918.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 131
EURAUD 63
EURUSD 52
EURCAD 47
GBPUSD 38
USDCAD 37
EURGBP 35
USDCHF 23
NZDUSD 16
GBPNZD 9
EURNZD 9
CADCHF 8
CHFJPY 7
AUDCHF 4
EURCHF 3
GBPCAD 3
NZDCHF 2
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 159
EURAUD 278
EURUSD 148
EURCAD 56
GBPUSD 34
USDCAD 111
EURGBP -6
USDCHF 124
NZDUSD 10
GBPNZD 36
EURNZD 16
CADCHF 17
CHFJPY 32
AUDCHF 9
EURCHF -2
GBPCAD 11
NZDCHF 5
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 16K
EURAUD 42K
EURUSD 14K
EURCAD 7.8K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 8K
EURGBP 3.2K
USDCHF 9.1K
NZDUSD 1.1K
GBPNZD 6.3K
EURNZD 2.7K
CADCHF 1.3K
CHFJPY 4.8K
AUDCHF 643
EURCHF -180
GBPCAD 1.9K
NZDCHF 411
USTEC 140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.04 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +305.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -133.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.13 × 8
ICMarkets-Live08
0.21 × 14
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 78
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
RoboForex-Prime
0.82 × 51
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
AxioryAsia-02Live
0.91 × 44
ICMarketsSC-Live33
0.96 × 3262
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live10
1.19 × 36
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
FocusMarkets-Real-4
1.24 × 25
Alpari-ECN1
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 66
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
70 daha fazla...
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 17:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
