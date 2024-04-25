- Büyüme
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
999 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
320 (24.26%)
En iyi işlem:
28 875.70 USD
En kötü işlem:
-27 782.00 USD
Brüt kâr:
1 342 251.89 USD (843 390 pips)
Brüt zarar:
-553 482.26 USD (233 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (68 498.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68 498.99 USD (49)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
31.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
562 (42.61%)
Satış işlemleri:
757 (57.39%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
598.01 USD
Ortalama kâr:
1 343.60 USD
Ortalama zarar:
-1 729.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 915.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56 551.00 USD (5)
Aylık büyüme:
2.33%
Yıllık tahmin:
24.72%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
77 706.00 USD (11.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.28% (77 706.00 USD)
Varlığa göre:
89.51% (229 752.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|496
|DJ.p
|312
|HK.p
|284
|NK.p
|187
|NQ.p
|39
|EURUSDb
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|278K
|DJ.p
|232K
|HK.p
|122K
|NK.p
|89K
|NQ.p
|67K
|EURUSDb
|219
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|228K
|DJ.p
|32K
|HK.p
|18K
|NK.p
|6.7K
|NQ.p
|326K
|EURUSDb
|222
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
