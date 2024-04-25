SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GJM
Hansen Benedictus Kurli

GJM

Hansen Benedictus Kurli
0 inceleme
Güvenilirlik
199 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 3 033%
Monex-Server2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
999 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
320 (24.26%)
En iyi işlem:
28 875.70 USD
En kötü işlem:
-27 782.00 USD
Brüt kâr:
1 342 251.89 USD (843 390 pips)
Brüt zarar:
-553 482.26 USD (233 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (68 498.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68 498.99 USD (49)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
31.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
562 (42.61%)
Satış işlemleri:
757 (57.39%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
598.01 USD
Ortalama kâr:
1 343.60 USD
Ortalama zarar:
-1 729.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 915.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56 551.00 USD (5)
Aylık büyüme:
2.33%
Yıllık tahmin:
24.72%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
77 706.00 USD (11.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.28% (77 706.00 USD)
Varlığa göre:
89.51% (229 752.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 496
DJ.p 312
HK.p 284
NK.p 187
NQ.p 39
EURUSDb 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 278K
DJ.p 232K
HK.p 122K
NK.p 89K
NQ.p 67K
EURUSDb 219
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 228K
DJ.p 32K
HK.p 18K
NK.p 6.7K
NQ.p 326K
EURUSDb 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 875.70 USD
En kötü işlem: -27 782 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +68 498.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 915.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 18:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
