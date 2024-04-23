SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GreenWave Darw
Kristina Sannikova

GreenWave Darw

Kristina Sannikova
0 inceleme
Güvenilirlik
331 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 155%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 655
Kârla kapanan işlemler:
9 056 (71.56%)
Zararla kapanan işlemler:
3 599 (28.44%)
En iyi işlem:
232.83 USD
En kötü işlem:
-410.13 USD
Brüt kâr:
34 729.24 USD (846 774 pips)
Brüt zarar:
-32 337.54 USD (679 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
63.22%
Maks. mevduat yükü:
195.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
5 858 (46.29%)
Satış işlemleri:
6 797 (53.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-8.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-570.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.16 USD (17)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 285.20 USD
Maksimum:
1 785.61 USD (150.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.73% (1 785.61 USD)
Varlığa göre:
59.00% (3 090.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3120
AUDCAD 1463
CHFJPY 1086
USDCHF 1046
EURCHF 998
AUDUSD 851
USDCAD 819
USDJPY 737
EURCAD 632
GBPUSD 550
EURAUD 492
AUDNZD 235
EURJPY 189
NZDCAD 148
GBPCAD 121
GBPAUD 46
XAUUSD 41
GBPCHF 37
NZDUSD 20
EURNZD 12
GBPJPY 12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 534
AUDCAD 1.9K
CHFJPY -356
USDCHF -69
EURCHF 136
AUDUSD 330
USDCAD -369
USDJPY -65
EURCAD -254
GBPUSD -348
EURAUD -93
AUDNZD 604
EURJPY -198
NZDCAD 516
GBPCAD 8
GBPAUD -32
XAUUSD 92
GBPCHF -9
NZDUSD -6
EURNZD 3
GBPJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
AUDCAD 80K
CHFJPY -5.2K
USDCHF 731
EURCHF 13K
AUDUSD 10K
USDCAD -711
USDJPY 6.2K
EURCAD 10K
GBPUSD -4.9K
EURAUD 3K
AUDNZD 18K
EURJPY -2.8K
NZDCAD 28K
GBPCAD 2.9K
GBPAUD -5.8K
XAUUSD 5.6K
GBPCHF -632
NZDUSD -463
EURNZD 294
GBPJPY 570
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.83 USD
En kötü işlem: -410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +80.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -570.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 16
ICMarkets-Live07
0.29 × 250
ATCBrokers-Live 1
0.31 × 16
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.49 × 154
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.55 × 183
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
ICMarkets-Live06
0.60 × 387
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 215
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
ICMarkets-Live04
0.87 × 346
TickmillUK-Live03
0.87 × 87
196 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.12 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GreenWave Darw
Ayda 30 USD
155%
0
0
USD
7.7K
USD
331
99%
12 655
71%
63%
1.07
0.19
USD
59%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.