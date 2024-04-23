Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 8 TradersWay-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live20 0.25 × 16 ICMarkets-Live07 0.29 × 250 ATCBrokers-Live 1 0.31 × 16 OrtegaCapital-Server 0.43 × 588 CFHMarkets-Live1 0.49 × 154 RoboForex-ECN-2 0.49 × 152 XMTrading-Real 12 0.50 × 2 ICMarkets-Live09 0.55 × 183 AtlanticPearl-Live 1 0.55 × 65 EGlobal-Cent5 0.58 × 253 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ICMarketsSC-Live05 0.58 × 12 ICMarkets-Live06 0.60 × 387 Monex-Server2 0.63 × 49 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 357 AxiTrader-US07-Live 0.69 × 215 ICMarkets-Live14 0.70 × 10 Pepperstone-Edge02 0.86 × 22 ICMarkets-Live04 0.87 × 346 TickmillUK-Live03 0.87 × 87 196 daha fazla...