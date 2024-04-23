- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 655
Kârla kapanan işlemler:
9 056 (71.56%)
Zararla kapanan işlemler:
3 599 (28.44%)
En iyi işlem:
232.83 USD
En kötü işlem:
-410.13 USD
Brüt kâr:
34 729.24 USD (846 774 pips)
Brüt zarar:
-32 337.54 USD (679 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
63.22%
Maks. mevduat yükü:
195.43%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
5 858 (46.29%)
Satış işlemleri:
6 797 (53.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-8.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-570.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.16 USD (17)
Aylık büyüme:
2.34%
Yıllık tahmin:
28.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 285.20 USD
Maksimum:
1 785.61 USD (150.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.73% (1 785.61 USD)
Varlığa göre:
59.00% (3 090.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3120
|AUDCAD
|1463
|CHFJPY
|1086
|USDCHF
|1046
|EURCHF
|998
|AUDUSD
|851
|USDCAD
|819
|USDJPY
|737
|EURCAD
|632
|GBPUSD
|550
|EURAUD
|492
|AUDNZD
|235
|EURJPY
|189
|NZDCAD
|148
|GBPCAD
|121
|GBPAUD
|46
|XAUUSD
|41
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|20
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|534
|AUDCAD
|1.9K
|CHFJPY
|-356
|USDCHF
|-69
|EURCHF
|136
|AUDUSD
|330
|USDCAD
|-369
|USDJPY
|-65
|EURCAD
|-254
|GBPUSD
|-348
|EURAUD
|-93
|AUDNZD
|604
|EURJPY
|-198
|NZDCAD
|516
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|-32
|XAUUSD
|92
|GBPCHF
|-9
|NZDUSD
|-6
|EURNZD
|3
|GBPJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|AUDCAD
|80K
|CHFJPY
|-5.2K
|USDCHF
|731
|EURCHF
|13K
|AUDUSD
|10K
|USDCAD
|-711
|USDJPY
|6.2K
|EURCAD
|10K
|GBPUSD
|-4.9K
|EURAUD
|3K
|AUDNZD
|18K
|EURJPY
|-2.8K
|NZDCAD
|28K
|GBPCAD
|2.9K
|GBPAUD
|-5.8K
|XAUUSD
|5.6K
|GBPCHF
|-632
|NZDUSD
|-463
|EURNZD
|294
|GBPJPY
|570
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +232.83 USD
En kötü işlem: -410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +80.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -570.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 250
|
ATCBrokers-Live 1
|0.31 × 16
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 154
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 152
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.55 × 183
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.60 × 387
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 215
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 346
|
TickmillUK-Live03
|0.87 × 87
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
155%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
331
99%
12 655
71%
63%
1.07
0.19
USD
USD
59%
1:200