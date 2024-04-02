SinyallerBölümler
Billy Adrian

Investor1

Billy Adrian
0 inceleme
Güvenilirlik
152 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 94%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
267 (73.35%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (26.65%)
En iyi işlem:
2 967.09 USD
En kötü işlem:
-7 945.81 USD
Brüt kâr:
48 245.15 USD (749 086 pips)
Brüt zarar:
-24 602.83 USD (129 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (6 453.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 469.87 USD (17)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
238 (65.38%)
Satış işlemleri:
126 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
64.95 USD
Ortalama kâr:
180.69 USD
Ortalama zarar:
-253.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 740.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 948.68 USD (2)
Aylık büyüme:
0.94%
Yıllık tahmin:
11.42%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 965.78 USD (44.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.93% (3 219.88 USD)
Varlığa göre:
37.34% (23 684.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 139
archived 66
GBPUSD 17
USDJPY 15
USDCAD 15
AUDUSD 14
EURNZD 13
NZDUSD 13
CHFJPY 12
EURUSD 11
EURJPY 10
AUDJPY 9
GBPJPY 8
US30 7
EURAUD 6
US100 6
AUDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.5K
archived 10K
GBPUSD 1.1K
USDJPY 656
USDCAD -1.6K
AUDUSD 232
EURNZD 502
NZDUSD 79
CHFJPY 305
EURUSD 189
EURJPY 969
AUDJPY 1.5K
GBPJPY 1K
US30 6
EURAUD 1.1K
US100 1
AUDCAD 20
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 556K
archived 0
GBPUSD 8.2K
USDJPY 8.3K
USDCAD -3.6K
AUDUSD 116
EURNZD 2.9K
NZDUSD -889
CHFJPY 3.6K
EURUSD 691
EURJPY 7.9K
AUDJPY 11K
GBPJPY 11K
US30 5.5K
EURAUD 7.2K
US100 753
AUDCAD 201
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 967.09 USD
En kötü işlem: -7 946 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 453.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 740.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real25
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
ICMarkets-Live16
0.00 × 37
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 4
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
247 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 07:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
