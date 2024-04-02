- Büyüme
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
267 (73.35%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (26.65%)
En iyi işlem:
2 967.09 USD
En kötü işlem:
-7 945.81 USD
Brüt kâr:
48 245.15 USD (749 086 pips)
Brüt zarar:
-24 602.83 USD (129 617 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (6 453.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 469.87 USD (17)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
238 (65.38%)
Satış işlemleri:
126 (34.62%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
64.95 USD
Ortalama kâr:
180.69 USD
Ortalama zarar:
-253.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 740.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 948.68 USD (2)
Aylık büyüme:
0.94%
Yıllık tahmin:
11.42%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 965.78 USD (44.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.93% (3 219.88 USD)
Varlığa göre:
37.34% (23 684.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|archived
|66
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|14
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|13
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|11
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|9
|GBPJPY
|8
|US30
|7
|EURAUD
|6
|US100
|6
|AUDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.5K
|archived
|10K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|656
|USDCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|232
|EURNZD
|502
|NZDUSD
|79
|CHFJPY
|305
|EURUSD
|189
|EURJPY
|969
|AUDJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1K
|US30
|6
|EURAUD
|1.1K
|US100
|1
|AUDCAD
|20
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|556K
|archived
|0
|GBPUSD
|8.2K
|USDJPY
|8.3K
|USDCAD
|-3.6K
|AUDUSD
|116
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|-889
|CHFJPY
|3.6K
|EURUSD
|691
|EURJPY
|7.9K
|AUDJPY
|11K
|GBPJPY
|11K
|US30
|5.5K
|EURAUD
|7.2K
|US100
|753
|AUDCAD
|201
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 967.09 USD
En kötü işlem: -7 946 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 453.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 740.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 37
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
