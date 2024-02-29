SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Gold Nitro JU ICM 8716 MT5
Jimmy Saputra

EA Gold Nitro JU ICM 8716 MT5

Jimmy Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
388 (71.58%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (28.41%)
En iyi işlem:
58.36 USD
En kötü işlem:
-61.50 USD
Brüt kâr:
2 061.21 USD (666 708 pips)
Brüt zarar:
-1 942.09 USD (622 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (58.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.11 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
3.41%
Maks. mevduat yükü:
72.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
292 (53.87%)
Satış işlemleri:
250 (46.13%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
5.31 USD
Ortalama zarar:
-12.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-38.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.74 USD (3)
Aylık büyüme:
5.44%
Yıllık tahmin:
66.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.70 USD
Maksimum:
180.07 USD (40.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.54% (147.81 USD)
Varlığa göre:
25.10% (39.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 373
USTEC 169
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53
USTEC 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.4K
USTEC 47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.36 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +58.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3417
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Start Gold Nitro USTEC Jan 27
İnceleme yok
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 489 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.01 15:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 18:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.29 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.04 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.25 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.04 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.21 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.14 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.14 15:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.24 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.19 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Gold Nitro JU ICM 8716 MT5
Ayda 35 USD
38%
0
0
USD
269
USD
83
99%
542
71%
3%
1.06
0.22
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.