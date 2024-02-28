SinyallerBölümler
Tegar Satriyo Notohatmodjo

Tegar Trading

Tegar Satriyo Notohatmodjo
0 inceleme
78 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
WeTrade-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
101 (39.92%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (60.08%)
En iyi işlem:
11.48 USD
En kötü işlem:
-7.47 USD
Brüt kâr:
298.26 USD (27 836 pips)
Brüt zarar:
-374.24 USD (33 812 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (27.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.89 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
16.44%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
106 (41.90%)
Satış işlemleri:
147 (58.10%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-2.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-24.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.98 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.98 USD
Maksimum:
117.39 USD (83.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.35% (117.26 USD)
Varlığa göre:
22.98% (12.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 132
EURUSD.s 92
AUDUSD.s 15
NZDUSD.s 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s -27
EURUSD.s -19
AUDUSD.s -22
NZDUSD.s -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s -1.4K
EURUSD.s -1.6K
AUDUSD.s -2.2K
NZDUSD.s -798
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.48 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +27.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tegar trading - test of endurance
İnceleme yok
2025.09.27 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 22:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 05:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
