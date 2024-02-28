- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
101 (39.92%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (60.08%)
En iyi işlem:
11.48 USD
En kötü işlem:
-7.47 USD
Brüt kâr:
298.26 USD (27 836 pips)
Brüt zarar:
-374.24 USD (33 812 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (27.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.89 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
16.44%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
106 (41.90%)
Satış işlemleri:
147 (58.10%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-2.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-24.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.98 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.98 USD
Maksimum:
117.39 USD (83.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.35% (117.26 USD)
Varlığa göre:
22.98% (12.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|132
|EURUSD.s
|92
|AUDUSD.s
|15
|NZDUSD.s
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.s
|-27
|EURUSD.s
|-19
|AUDUSD.s
|-22
|NZDUSD.s
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.s
|-1.4K
|EURUSD.s
|-1.6K
|AUDUSD.s
|-2.2K
|NZDUSD.s
|-798
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.48 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +27.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Tegar trading - test of endurance
İnceleme yok