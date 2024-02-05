Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 Tickmill-Live04 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.00 × 12 DollarsMarkets2-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 6 OctaFX-Real9 0.00 × 1 CapitalComBY-Real 0.00 × 2 ICMarkets-Live12 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live04 0.29 × 48 MonetaMarkets-Live01 0.33 × 3 FusionMarkets-Demo 0.34 × 71 FusionMarkets-Live 0.44 × 25 ICMarketsSC-Live19 0.55 × 313 ICMarketsSC-Live10 0.67 × 6 ICMarkets-Live23 0.69 × 49 ICMarkets-Live03 0.74 × 23 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 85 ICMarketsSC-Live20 0.80 × 254 ICMarketsSC-Live27 0.80 × 20 ICMarkets-Live16 0.87 × 55 RoboForex-Prime 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live24 1.02 × 537 ICMarketsSC-Live22 1.14 × 105 VantageFXInternational-Live 6 1.17 × 6 39 daha fazla...