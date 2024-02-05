- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15 923
Kârla kapanan işlemler:
14 149 (88.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 774 (11.14%)
En iyi işlem:
190.11 USD
En kötü işlem:
-1 062.06 USD
Brüt kâr:
58 807.06 USD (4 036 689 pips)
Brüt zarar:
-60 106.22 USD (1 253 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (256.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
467.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.80%
Maks. mevduat yükü:
141.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
8 344 (52.40%)
Satış işlemleri:
7 579 (47.60%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-33.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-396.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 992.41 USD (12)
Aylık büyüme:
11.75%
Yıllık tahmin:
142.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 112.14 USD
Maksimum:
9 689.80 USD (275.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.17% (9 114.08 USD)
Varlığa göre:
70.73% (3 885.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2303
|GBPUSD
|2292
|EURUSD
|1978
|USDJPY
|1893
|USDCHF
|1859
|USDCAD
|1827
|AUDUSD
|1686
|GBPUSD.a
|651
|GBPCAD
|455
|GBPCHF
|251
|EURSGD
|237
|EURUSD.a
|200
|USDJPY.a
|139
|GBPCAD.a
|75
|US30.a
|29
|GBPCHF.a
|27
|EURSGD.a
|17
|BTCUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|634
|USDJPY
|979
|USDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|-438
|AUDUSD
|1.7K
|GBPUSD.a
|-1.2K
|GBPCAD
|-679
|GBPCHF
|-1K
|EURSGD
|-648
|EURUSD.a
|-142
|USDJPY.a
|-230
|GBPCAD.a
|1.1K
|US30.a
|-40
|GBPCHF.a
|248
|EURSGD.a
|128
|BTCUSD
|250
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|90K
|GBPUSD
|43K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|86K
|USDCHF
|13K
|USDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|38K
|GBPUSD.a
|-11K
|GBPCAD
|2.8K
|GBPCHF
|-2K
|EURSGD
|-1.8K
|EURUSD.a
|326
|USDJPY.a
|-362
|GBPCAD.a
|4.5K
|US30.a
|-4.0K
|GBPCHF.a
|1.2K
|EURSGD.a
|1K
|BTCUSD
|2.5M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +190.11 USD
En kötü işlem: -1 062 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +256.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -396.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 12
|
DollarsMarkets2-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
MonetaMarkets-Live01
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.34 × 71
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.55 × 313
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live23
|0.69 × 49
|
ICMarkets-Live03
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 85
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 254
|
ICMarketsSC-Live27
|0.80 × 20
|
ICMarkets-Live16
|0.87 × 55
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|1.02 × 537
|
ICMarketsSC-Live22
|1.14 × 105
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.17 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
101
99%
15 923
88%
96%
0.97
-0.08
USD
USD
88%
1:500