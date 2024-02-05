SinyallerBölümler
Marcel Keller

Glory 1 ICM

Marcel Keller
0 inceleme
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -62%
ICMarkets-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 923
Kârla kapanan işlemler:
14 149 (88.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 774 (11.14%)
En iyi işlem:
190.11 USD
En kötü işlem:
-1 062.06 USD
Brüt kâr:
58 807.06 USD (4 036 689 pips)
Brüt zarar:
-60 106.22 USD (1 253 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (256.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
467.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.80%
Maks. mevduat yükü:
141.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
8 344 (52.40%)
Satış işlemleri:
7 579 (47.60%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-33.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-396.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 992.41 USD (12)
Aylık büyüme:
11.75%
Yıllık tahmin:
142.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 112.14 USD
Maksimum:
9 689.80 USD (275.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.17% (9 114.08 USD)
Varlığa göre:
70.73% (3 885.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2303
GBPUSD 2292
EURUSD 1978
USDJPY 1893
USDCHF 1859
USDCAD 1827
AUDUSD 1686
GBPUSD.a 651
GBPCAD 455
GBPCHF 251
EURSGD 237
EURUSD.a 200
USDJPY.a 139
GBPCAD.a 75
US30.a 29
GBPCHF.a 27
EURSGD.a 17
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -1.6K
EURUSD 634
USDJPY 979
USDCHF -1.3K
USDCAD -438
AUDUSD 1.7K
GBPUSD.a -1.2K
GBPCAD -679
GBPCHF -1K
EURSGD -648
EURUSD.a -142
USDJPY.a -230
GBPCAD.a 1.1K
US30.a -40
GBPCHF.a 248
EURSGD.a 128
BTCUSD 250
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 90K
GBPUSD 43K
EURUSD 22K
USDJPY 86K
USDCHF 13K
USDCAD 4.9K
AUDUSD 38K
GBPUSD.a -11K
GBPCAD 2.8K
GBPCHF -2K
EURSGD -1.8K
EURUSD.a 326
USDJPY.a -362
GBPCAD.a 4.5K
US30.a -4.0K
GBPCHF.a 1.2K
EURSGD.a 1K
BTCUSD 2.5M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +190.11 USD
En kötü işlem: -1 062 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +256.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -396.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 12
DollarsMarkets2-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
MonetaMarkets-Live01
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.34 × 71
FusionMarkets-Live
0.44 × 25
ICMarketsSC-Live19
0.55 × 313
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 6
ICMarkets-Live23
0.69 × 49
ICMarkets-Live03
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 85
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 254
ICMarketsSC-Live27
0.80 × 20
ICMarkets-Live16
0.87 × 55
RoboForex-Prime
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
1.02 × 537
ICMarketsSC-Live22
1.14 × 105
VantageFXInternational-Live 6
1.17 × 6
39 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.06.02 11:03
No swaps are charged
2025.05.23 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2024.11.14 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 18:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 06:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:30 - 1:500
2024.10.16 16:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Glory 1 ICM
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
11K
USD
101
99%
15 923
88%
96%
0.97
-0.08
USD
88%
1:500
