SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EvoTrend XM Standart
Saiful Arifin

EvoTrend XM Standart

Saiful Arifin
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 99%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 135
Kârla kapanan işlemler:
783 (68.98%)
Zararla kapanan işlemler:
352 (31.01%)
En iyi işlem:
276.12 USD
En kötü işlem:
-219.83 USD
Brüt kâr:
4 778.21 USD (330 395 pips)
Brüt zarar:
-3 482.20 USD (297 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (49.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.13 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.34%
Maks. mevduat yükü:
35.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
568 (50.04%)
Satış işlemleri:
567 (49.96%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-9.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-950.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-950.52 USD (8)
Aylık büyüme:
7.53%
Yıllık tahmin:
91.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
964.06 USD (19.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.67% (964.06 USD)
Varlığa göre:
75.48% (1 213.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 223
EURAUD 209
AUDUSD 171
GBPUSD 163
AUDNZD 127
USDCHF 113
EURGBP 74
EURJPY 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 228
EURAUD 395
AUDUSD -600
GBPUSD 414
AUDNZD 240
USDCHF 358
EURGBP 172
EURJPY 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 10K
EURAUD 9.4K
AUDUSD -31K
GBPUSD 23K
AUDNZD 9K
USDCHF 12K
EURGBP 10K
EURJPY -9.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.12 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +49.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -950.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 26
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 18
0.25 × 253
XMGlobal-Real 21
0.28 × 136
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
DooFintech-Live 5
0.40 × 181
XMGlobal-Real 27
0.41 × 333
XMGlobal-Real 9
0.44 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.65 × 144
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Martingle type EA with SL
EA will only open positions if it meets strict conditions, with research indicators from platinumforex.
In order to meet the security requirements, this EA uses an SL system in the form of Cutloss.
– Average profit 7%-10%/month
– Minimum trading account balance 300 USD
– 8 Pair Forex AUDNZD, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, NZDCAD, EURAUD and EURGBP
– Each Pair passes the Backtest in 2021, 2022 and 2023
– Cutloss 30% of the balance, Stoploss/Cutloss is a safe way to avoid MC.
– Martingale Closing Technique
– Auto lot compound
– Open positions every day 4x-6x based on our Research Indicators
– Every Open Position has a Take Profit and Stop Loss installed.


--------------------------

EA berjenis Martingle dengan SL
EA hanya akan Open Position jika memenuhi syarat yang ketat, dengan indikator riset dari platinumforex.
Agar memenuhi syarat keamanan EA ini menggunakan sistem SL dalam bentuk Cutloss.
– Profit rata2 7%-10%/bln
– Minimal saldo akun trading 300 USD
– 8 Pair Forex AUDNZD, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, NZDCAD, EURAUD dan EURGBP
– Setiap Pair lolos Backtest tahun 2021, 2022, dan 2023
– Cutloss 30% dari saldo, Stoploss/Cutloss merupakan cara aman menghindari MC.
– Teknik Closing Martingale
– Sudah Auto lot compound
– Open posisi setiap hari 4x-6x berdasarkan Indikator indikator Riset dari kami
– Setiap Open Posisi terpasang Take profit dan Stop Loss.




İnceleme yok
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.99% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 00:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 00:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol