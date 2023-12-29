- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
8 (25.80%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
En iyi işlem:
600.32 USD
En kötü işlem:
-314.10 USD
Brüt kâr:
1 945.65 USD (841 465 pips)
Brüt zarar:
-4 311.88 USD (1 766 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (301.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
701.82 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
94.94%
Maks. mevduat yükü:
75.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
12 (38.71%)
Satış işlemleri:
19 (61.29%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-76.33 USD
Ortalama kâr:
243.21 USD
Ortalama zarar:
-187.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 736.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 736.19 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.89%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 644.79 USD
Maksimum:
2 644.79 USD (25.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.07% (2 644.79 USD)
Varlığa göre:
21.95% (954.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|10
|XAGUSD
|7
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-440
|ETHUSD
|-540
|XAGUSD
|-1.7K
|XAUUSD
|270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-912K
|ETHUSD
|-63K
|XAGUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|54K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +600.32 USD
En kötü işlem: -314 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +301.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 736.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 5
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
Exness-Real
|8.95 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Project : DESTINI.FX
-------------------------
# 100% Manual Technical Algorithm
# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen)
# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ
# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy
# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL
# 6 years of backtesting data
# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)
