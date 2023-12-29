SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DESTINI FX
Mr Tepparit Yothinnorratham

DESTINI FX

Mr Tepparit Yothinnorratham
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
Exness-Real4
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
8 (25.80%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
En iyi işlem:
600.32 USD
En kötü işlem:
-314.10 USD
Brüt kâr:
1 945.65 USD (841 465 pips)
Brüt zarar:
-4 311.88 USD (1 766 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (301.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
701.82 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
94.94%
Maks. mevduat yükü:
75.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
12 (38.71%)
Satış işlemleri:
19 (61.29%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-76.33 USD
Ortalama kâr:
243.21 USD
Ortalama zarar:
-187.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 736.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 736.19 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.89%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 644.79 USD
Maksimum:
2 644.79 USD (25.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.07% (2 644.79 USD)
Varlığa göre:
21.95% (954.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 13
ETHUSD 10
XAGUSD 7
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -440
ETHUSD -540
XAGUSD -1.7K
XAUUSD 270
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -912K
ETHUSD -63K
XAGUSD -4.1K
XAUUSD 54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +600.32 USD
En kötü işlem: -314 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +301.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 736.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 5
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
Exness-Real
8.95 × 21
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Project : DESTINI.FX
-------------------------

# 100% Manual Technical Algorithm

# Trade only "D1" daily time frame. (only 15 mins a day on screen) 


# MyFXbook Reference: https://shorturl.at/GKTYZ


# 11 Pairs: 4 Metals, 4 Currencies, 1 Crypto, 1 Index, 1 Energy

# XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, GBPCHF, BTCUSD, US500, USOIL


# 6 years of backtesting data

# Average 26% ROI - (Risking 2% per trade)

İnceleme yok
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 02:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 21:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
