Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 01

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 227%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 144
Kârla kapanan işlemler:
1 620 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
524 (24.44%)
En iyi işlem:
115.07 USD
En kötü işlem:
-227.68 USD
Brüt kâr:
14 932.63 USD (1 492 496 pips)
Brüt zarar:
-9 265.84 USD (924 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
108 (708.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.84 USD (10)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
93.36%
Maks. mevduat yükü:
37.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.55
Alış işlemleri:
1 613 (75.23%)
Satış işlemleri:
531 (24.77%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
9.22 USD
Ortalama zarar:
-17.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-235.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-592.20 USD (8)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
28.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 595.42 USD (16.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.63% (1 595.42 USD)
Varlığa göre:
21.05% (1 782.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 568K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.07 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +708.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
