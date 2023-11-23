SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SmartSTO
Yogi Ariadhi

SmartSTO

Yogi Ariadhi
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 160%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
245 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (25.98%)
En iyi işlem:
424.05 USD
En kötü işlem:
-212.08 USD
Brüt kâr:
5 063.51 USD (290 146 pips)
Brüt zarar:
-2 591.08 USD (197 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (166.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
622.31 USD (7)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
43.90%
Maks. mevduat yükü:
12.86%
En son işlem:
41 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
326 (98.49%)
Satış işlemleri:
5 (1.51%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
7.47 USD
Ortalama kâr:
20.67 USD
Ortalama zarar:
-30.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-545.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-545.38 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
545.38 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (480.60 USD)
Varlığa göre:
49.36% (1 609.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 331
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 93K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +424.05 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +166.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -545.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
What comes to your mind when you hear the world of "forex trading"?

Usually many assumptions arise in your mind, one of which is:

So auto traders are rich or can travel wherever you want but the money keeps flowing into the account.

Yes or yes???

If you have thoughts like that, then you are BIG WRONG!!!

If your thoughts are still like that, then you are not just a newbie, but you also don't have a good mentality to enter the world of "forex trading".

Actually, what is true is this; in the world of "forex trading" it can really make a change in your life from poor to rich and rich ~ THIS IS REALLY TRUE.

The condition is that you have to know "HOW" aka how to play.

In this easily accessible internet world, you can get technical knowledge about "forex trading" or trade anywhere. Can be via Google, YouTube or various sharing on social media.

There are only 2 things that are not on these channels, namely:

1. TEACH YOUR MINDSET

2. MENTAL TEACHING

These 2 things can only be obtained from a mentor who "walks the talk"

Because 90% of success is determined by mindset and mentality, technical matters only have an influence of 10%.

Happy profit...
-smartstoyogi-
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 04:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 04:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:35 2025.08.18 00:35:11  

I apologize, because of the need for funds, I withdraw capital first and while this signal does not run for a while

2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 03:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SmartSTO
Ayda 30 USD
160%
1
0
USD
9
USD
91
100%
331
74%
44%
1.95
7.47
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.