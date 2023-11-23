- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
245 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (25.98%)
En iyi işlem:
424.05 USD
En kötü işlem:
-212.08 USD
Brüt kâr:
5 063.51 USD (290 146 pips)
Brüt zarar:
-2 591.08 USD (197 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (166.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
622.31 USD (7)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
43.90%
Maks. mevduat yükü:
12.86%
En son işlem:
41 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
326 (98.49%)
Satış işlemleri:
5 (1.51%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
7.47 USD
Ortalama kâr:
20.67 USD
Ortalama zarar:
-30.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-545.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-545.38 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
545.38 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (480.60 USD)
Varlığa göre:
49.36% (1 609.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|93K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +424.05 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +166.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -545.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
What comes to your mind when you hear the world of "forex trading"?
Usually many assumptions arise in your mind, one of which is:
So auto traders are rich or can travel wherever you want but the money keeps flowing into the account.
Yes or yes???
If you have thoughts like that, then you are BIG WRONG!!!
If your thoughts are still like that, then you are not just a newbie, but you also don't have a good mentality to enter the world of "forex trading".
Actually, what is true is this; in the world of "forex trading" it can really make a change in your life from poor to rich and rich ~ THIS IS REALLY TRUE.
The condition is that you have to know "HOW" aka how to play.
In this easily accessible internet world, you can get technical knowledge about "forex trading" or trade anywhere. Can be via Google, YouTube or various sharing on social media.
There are only 2 things that are not on these channels, namely:
1. TEACH YOUR MINDSET
2. MENTAL TEACHING
These 2 things can only be obtained from a mentor who "walks the talk"
Because 90% of success is determined by mindset and mentality, technical matters only have an influence of 10%.
Happy profit...
-smartstoyogi-
İnceleme yok
I apologize, because of the need for funds, I withdraw capital first and while this signal does not run for a while
