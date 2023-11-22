SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SrB Trading Stocks USA
Sandro Roger Boschetti

SrB Trading Stocks USA

Sandro Roger Boschetti
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 93%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
175 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (41.67%)
En iyi işlem:
103.02 USD
En kötü işlem:
-150.69 USD
Brüt kâr:
1 463.10 USD (1 373 596 pips)
Brüt zarar:
-1 193.37 USD (1 018 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (157.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.05 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
87.20%
Maks. mevduat yükü:
97.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
258 (86.00%)
Satış işlemleri:
42 (14.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
8.36 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-55.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.37 USD (2)
Aylık büyüme:
17.33%
Yıllık tahmin:
210.32%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.38 USD
Maksimum:
297.49 USD (38.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.51% (297.49 USD)
Varlığa göre:
49.45% (279.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 37
TXN.US 27
EURUSD 22
GBPUSD 22
HKInd 17
Jp225 16
AVGO.US 15
Bra50 11
VRTX.US 10
AAPL.US 10
UNH.US 9
MSFT.US 8
V.US 7
LLY.US 6
CL.US 5
AJG.US 5
UsaRus 5
CSCO.US 4
EURJPY 4
AUDUSD 3
ODFL.US 3
CI.US 3
HWM.US 3
KR.US 3
MKTX.US 3
INTU.US 3
USDCAD 3
GOOG.US 2
DUK.US 2
AZO.US 2
PGR.US 2
LOW.US 2
CHRW.US 2
MCK.US 2
Usa500 2
BTCUSD 1
PG.US 1
CCL.US 1
CEG.US 1
EQT.US 1
CRWD.US 1
MS.US 1
EXPE.US 1
T.US 1
COST.US 1
ADI.US 1
NXPI.US 1
DHI.US 1
EBAY.US 1
HSY.US 1
FDS.US 1
AMAT.US 1
DE.US 1
UsaTec 1
UsaInd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -32
TXN.US 54
EURUSD 15
GBPUSD -29
HKInd 9
Jp225 -47
AVGO.US -9
Bra50 53
VRTX.US 50
AAPL.US -2
UNH.US -39
MSFT.US 86
V.US 19
LLY.US 141
CL.US 13
AJG.US 12
UsaRus 9
CSCO.US -14
EURJPY 26
AUDUSD -4
ODFL.US -5
CI.US 2
HWM.US 6
KR.US 5
MKTX.US 10
INTU.US 9
USDCAD -2
GOOG.US -5
DUK.US -6
AZO.US 6
PGR.US -16
LOW.US 0
CHRW.US 2
MCK.US 6
Usa500 -9
BTCUSD 9
PG.US -4
CCL.US -8
CEG.US -8
EQT.US -8
CRWD.US -8
MS.US -16
EXPE.US -12
T.US -7
COST.US -8
ADI.US 2
NXPI.US 6
DHI.US 3
EBAY.US 22
HSY.US 4
FDS.US -21
AMAT.US 7
DE.US 0
UsaTec 9
UsaInd -4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -185
TXN.US 21K
EURUSD 1K
GBPUSD -1K
HKInd 38K
Jp225 -40K
AVGO.US -107K
Bra50 2.4K
VRTX.US 82K
AAPL.US 12K
UNH.US -43K
MSFT.US 79K
V.US 6.4K
LLY.US 318K
CL.US 1.2K
AJG.US 23K
UsaRus 1.4K
CSCO.US -1.1K
EURJPY 746
AUDUSD 2
ODFL.US -7.8K
CI.US 4.5K
HWM.US 6.5K
KR.US 2.1K
MKTX.US 11K
INTU.US 34K
USDCAD -94
GOOG.US -21K
DUK.US -6.2K
AZO.US 77K
PGR.US -26K
LOW.US 560
CHRW.US 1.4K
MCK.US 24K
Usa500 -1.7K
BTCUSD 9.8K
PG.US -5.1K
CCL.US -2.3K
CEG.US -30K
EQT.US -3.4K
CRWD.US -30K
MS.US -2.7K
EXPE.US -6.7K
T.US -789
COST.US -41K
ADI.US 3K
NXPI.US 7.3K
DHI.US 2.3K
EBAY.US 9.2K
HSY.US 4.2K
FDS.US -48K
AMAT.US 2.4K
DE.US -1.1K
UsaTec 4.5K
UsaInd -8.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.02 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +157.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
Darwinex-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
TickmillUK-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.48 × 39054
GOMarketsMU-Live
2.13 × 32
RoboForex-Pro
2.44 × 75
GBEbrokers-LIVE
2.60 × 5
Eightcap-Live
2.63 × 19
Just2Trade-MT5
2.73 × 15
FxPro-MT5
3.61 × 28
Alpari-MT5
4.28 × 184
9 daha fazla...
Real account used for speculative operations/investments through CFDs on shares of companies in the S&P500 index. The model used is based on statistics (quantitative trading).


İnceleme yok
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Share of trading days is too low
2025.03.22 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.22 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.04 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SrB Trading Stocks USA
Ayda 1000 USD
93%
0
0
USD
586
USD
103
73%
300
58%
87%
1.22
0.90
USD
49%
1:200
Kopyala

