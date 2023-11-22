- Büyüme
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
175 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (41.67%)
En iyi işlem:
103.02 USD
En kötü işlem:
-150.69 USD
Brüt kâr:
1 463.10 USD (1 373 596 pips)
Brüt zarar:
-1 193.37 USD (1 018 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (157.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.05 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
87.20%
Maks. mevduat yükü:
97.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
258 (86.00%)
Satış işlemleri:
42 (14.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
8.36 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-55.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.37 USD (2)
Aylık büyüme:
17.33%
Yıllık tahmin:
210.32%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.38 USD
Maksimum:
297.49 USD (38.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.51% (297.49 USD)
Varlığa göre:
49.45% (279.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|TXN.US
|27
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|22
|HKInd
|17
|Jp225
|16
|AVGO.US
|15
|Bra50
|11
|VRTX.US
|10
|AAPL.US
|10
|UNH.US
|9
|MSFT.US
|8
|V.US
|7
|LLY.US
|6
|CL.US
|5
|AJG.US
|5
|UsaRus
|5
|CSCO.US
|4
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|3
|ODFL.US
|3
|CI.US
|3
|HWM.US
|3
|KR.US
|3
|MKTX.US
|3
|INTU.US
|3
|USDCAD
|3
|GOOG.US
|2
|DUK.US
|2
|AZO.US
|2
|PGR.US
|2
|LOW.US
|2
|CHRW.US
|2
|MCK.US
|2
|Usa500
|2
|BTCUSD
|1
|PG.US
|1
|CCL.US
|1
|CEG.US
|1
|EQT.US
|1
|CRWD.US
|1
|MS.US
|1
|EXPE.US
|1
|T.US
|1
|COST.US
|1
|ADI.US
|1
|NXPI.US
|1
|DHI.US
|1
|EBAY.US
|1
|HSY.US
|1
|FDS.US
|1
|AMAT.US
|1
|DE.US
|1
|UsaTec
|1
|UsaInd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-32
|TXN.US
|54
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|-29
|HKInd
|9
|Jp225
|-47
|AVGO.US
|-9
|Bra50
|53
|VRTX.US
|50
|AAPL.US
|-2
|UNH.US
|-39
|MSFT.US
|86
|V.US
|19
|LLY.US
|141
|CL.US
|13
|AJG.US
|12
|UsaRus
|9
|CSCO.US
|-14
|EURJPY
|26
|AUDUSD
|-4
|ODFL.US
|-5
|CI.US
|2
|HWM.US
|6
|KR.US
|5
|MKTX.US
|10
|INTU.US
|9
|USDCAD
|-2
|GOOG.US
|-5
|DUK.US
|-6
|AZO.US
|6
|PGR.US
|-16
|LOW.US
|0
|CHRW.US
|2
|MCK.US
|6
|Usa500
|-9
|BTCUSD
|9
|PG.US
|-4
|CCL.US
|-8
|CEG.US
|-8
|EQT.US
|-8
|CRWD.US
|-8
|MS.US
|-16
|EXPE.US
|-12
|T.US
|-7
|COST.US
|-8
|ADI.US
|2
|NXPI.US
|6
|DHI.US
|3
|EBAY.US
|22
|HSY.US
|4
|FDS.US
|-21
|AMAT.US
|7
|DE.US
|0
|UsaTec
|9
|UsaInd
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-185
|TXN.US
|21K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-1K
|HKInd
|38K
|Jp225
|-40K
|AVGO.US
|-107K
|Bra50
|2.4K
|VRTX.US
|82K
|AAPL.US
|12K
|UNH.US
|-43K
|MSFT.US
|79K
|V.US
|6.4K
|LLY.US
|318K
|CL.US
|1.2K
|AJG.US
|23K
|UsaRus
|1.4K
|CSCO.US
|-1.1K
|EURJPY
|746
|AUDUSD
|2
|ODFL.US
|-7.8K
|CI.US
|4.5K
|HWM.US
|6.5K
|KR.US
|2.1K
|MKTX.US
|11K
|INTU.US
|34K
|USDCAD
|-94
|GOOG.US
|-21K
|DUK.US
|-6.2K
|AZO.US
|77K
|PGR.US
|-26K
|LOW.US
|560
|CHRW.US
|1.4K
|MCK.US
|24K
|Usa500
|-1.7K
|BTCUSD
|9.8K
|PG.US
|-5.1K
|CCL.US
|-2.3K
|CEG.US
|-30K
|EQT.US
|-3.4K
|CRWD.US
|-30K
|MS.US
|-2.7K
|EXPE.US
|-6.7K
|T.US
|-789
|COST.US
|-41K
|ADI.US
|3K
|NXPI.US
|7.3K
|DHI.US
|2.3K
|EBAY.US
|9.2K
|HSY.US
|4.2K
|FDS.US
|-48K
|AMAT.US
|2.4K
|DE.US
|-1.1K
|UsaTec
|4.5K
|UsaInd
|-8.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.02 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +157.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Real account used for speculative operations/investments through CFDs on shares of companies in the S&P500 index. The model used is based on statistics (quantitative trading).
