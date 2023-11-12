- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
571
Kârla kapanan işlemler:
402 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (29.60%)
En iyi işlem:
149.56 USD
En kötü işlem:
-504.43 USD
Brüt kâr:
2 016.78 USD (57 850 pips)
Brüt zarar:
-2 447.11 USD (69 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.84 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
59.99%
Maks. mevduat yükü:
5.56%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
146 (25.57%)
Satış işlemleri:
425 (74.43%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.75 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-14.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 692.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 692.98 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
430.33 USD
Maksimum:
1 693.82 USD (64.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.18% (1 693.82 USD)
Varlığa göre:
55.31% (2 015.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|571
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-430
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.56 USD
En kötü işlem: -504 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 692.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.88 × 33
|
Darwinex-Live
|1.96 × 54
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.95 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.19 × 36
|
ActivTradesCorp-Server
|8.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|11.00 × 1
