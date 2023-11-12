SinyallerBölümler
Guan Xi Liang

F113 Sustainable development

Guan Xi Liang
0 inceleme
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -7%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
571
Kârla kapanan işlemler:
402 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (29.60%)
En iyi işlem:
149.56 USD
En kötü işlem:
-504.43 USD
Brüt kâr:
2 016.78 USD (57 850 pips)
Brüt zarar:
-2 447.11 USD (69 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.84 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
59.99%
Maks. mevduat yükü:
5.56%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
146 (25.57%)
Satış işlemleri:
425 (74.43%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.75 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-14.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 692.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 692.98 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
430.33 USD
Maksimum:
1 693.82 USD (64.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.18% (1 693.82 USD)
Varlığa göre:
55.31% (2 015.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 571
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -430
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.56 USD
En kötü işlem: -504 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 692.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 33
Darwinex-Live
1.96 × 54
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.95 × 22
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.19 × 36
ActivTradesCorp-Server
8.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live02
10.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
11.00 × 1
持续发展
İnceleme yok
