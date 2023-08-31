SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ScalpXAU
Moch Fikriansyah

ScalpXAU

Moch Fikriansyah
0 inceleme
106 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -14%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
232 (40.13%)
Zararla kapanan işlemler:
346 (59.86%)
En iyi işlem:
210.60 USD
En kötü işlem:
-150.90 USD
Brüt kâr:
4 896.86 USD (131 689 pips)
Brüt zarar:
-4 957.89 USD (123 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (155.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
339.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.57%
Maks. mevduat yükü:
15.15%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
395 (68.34%)
Satış işlemleri:
183 (31.66%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
21.11 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-210.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.72 USD (10)
Aylık büyüme:
-18.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.73 USD
Maksimum:
887.99 USD (85.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.11% (472.12 USD)
Varlığa göre:
12.79% (199.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 339
EURUSDr 128
XAUUSDb 111
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr -176
EURUSDr 67
XAUUSDb 48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 1.1K
EURUSDr 2.9K
XAUUSDb 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.60 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +155.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 05:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 07:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 10:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.19 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol