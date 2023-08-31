- Büyüme
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
232 (40.13%)
Zararla kapanan işlemler:
346 (59.86%)
En iyi işlem:
210.60 USD
En kötü işlem:
-150.90 USD
Brüt kâr:
4 896.86 USD (131 689 pips)
Brüt zarar:
-4 957.89 USD (123 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (155.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
339.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.57%
Maks. mevduat yükü:
15.15%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
395 (68.34%)
Satış işlemleri:
183 (31.66%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
21.11 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-210.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.72 USD (10)
Aylık büyüme:
-18.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.73 USD
Maksimum:
887.99 USD (85.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.11% (472.12 USD)
Varlığa göre:
12.79% (199.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|339
|EURUSDr
|128
|XAUUSDb
|111
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|-176
|EURUSDr
|67
|XAUUSDb
|48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|1.1K
|EURUSDr
|2.9K
|XAUUSDb
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +210.60 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +155.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
