Methee Taengngam

DF4X_Now_with_low_risk

Methee Taengngam
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 4 937%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 704
Kârla kapanan işlemler:
5 858 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 846 (32.70%)
En iyi işlem:
60.93 USD
En kötü işlem:
-63.94 USD
Brüt kâr:
20 013.41 USD (1 620 490 pips)
Brüt zarar:
-12 025.66 USD (890 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (279.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
476.31 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
92.20%
Maks. mevduat yükü:
236.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
15.61
Alış işlemleri:
3 000 (34.47%)
Satış işlemleri:
5 704 (65.53%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-268.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.35 USD (20)
Aylık büyüme:
10.68%
Yıllık tahmin:
131.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.19 USD
Maksimum:
511.57 USD (9.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.07% (466.68 USD)
Varlığa göre:
93.97% (1 468.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 1419
NZDCAD 1045
GBPUSD 920
EURUSD 712
AUDUSD 698
AUDNZD 572
NZDJPY 526
EURCAD 462
NZDUSD 417
GBPAUD 380
USDJPY 371
CHFJPY 329
XAUUSD 327
EURGBP 253
GBPCAD 209
CADJPY 63
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 448
NZDCAD 661
GBPUSD 966
EURUSD 1.1K
AUDUSD 817
AUDNZD 408
NZDJPY 146
EURCAD 365
NZDUSD 305
GBPAUD 290
USDJPY 381
CHFJPY 348
XAUUSD 1.1K
EURGBP 377
GBPCAD 191
CADJPY 57
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 74K
NZDCAD 71K
GBPUSD 68K
EURUSD 53K
AUDUSD 56K
AUDNZD 44K
NZDJPY 57K
EURCAD 66K
NZDUSD 23K
GBPAUD 37K
USDJPY 37K
CHFJPY 56K
XAUUSD 38K
EURGBP 25K
GBPCAD 27K
CADJPY 8.6K
GBPJPY 99
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.93 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +279.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 96
AltairInc-Live
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.59 × 408
ICMarketsSC-Live15
0.71 × 135
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.58 × 26
PurpleTradingSC-02Demo
1.58 × 12
FPMarkets-Live2
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
2.17 × 6
SwitchMarkets-Real
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.27 × 79
TMGM.TradeMax-Demo
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live31
2.63 × 32
ForexChief-DirectFX
3.00 × 7
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.23 × 26
Exness-Real
3.97 × 37
ICMarketsSC-Live09
4.33 × 9
ICMarketsSC-Live04
5.27 × 344
Tradeview-Live
5.32 × 28
FXPIG-LIVE
5.45 × 44
Coinexx-Demo
6.75 × 8
FBS-Real-4
7.29 × 21
İnceleme yok
