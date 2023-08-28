- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 704
Kârla kapanan işlemler:
5 858 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 846 (32.70%)
En iyi işlem:
60.93 USD
En kötü işlem:
-63.94 USD
Brüt kâr:
20 013.41 USD (1 620 490 pips)
Brüt zarar:
-12 025.66 USD (890 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (279.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
476.31 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
92.20%
Maks. mevduat yükü:
236.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
15.61
Alış işlemleri:
3 000 (34.47%)
Satış işlemleri:
5 704 (65.53%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-268.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.35 USD (20)
Aylık büyüme:
10.68%
Yıllık tahmin:
131.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.19 USD
Maksimum:
511.57 USD (9.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.07% (466.68 USD)
Varlığa göre:
93.97% (1 468.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1419
|NZDCAD
|1045
|GBPUSD
|920
|EURUSD
|712
|AUDUSD
|698
|AUDNZD
|572
|NZDJPY
|526
|EURCAD
|462
|NZDUSD
|417
|GBPAUD
|380
|USDJPY
|371
|CHFJPY
|329
|XAUUSD
|327
|EURGBP
|253
|GBPCAD
|209
|CADJPY
|63
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|448
|NZDCAD
|661
|GBPUSD
|966
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|817
|AUDNZD
|408
|NZDJPY
|146
|EURCAD
|365
|NZDUSD
|305
|GBPAUD
|290
|USDJPY
|381
|CHFJPY
|348
|XAUUSD
|1.1K
|EURGBP
|377
|GBPCAD
|191
|CADJPY
|57
|GBPJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|74K
|NZDCAD
|71K
|GBPUSD
|68K
|EURUSD
|53K
|AUDUSD
|56K
|AUDNZD
|44K
|NZDJPY
|57K
|EURCAD
|66K
|NZDUSD
|23K
|GBPAUD
|37K
|USDJPY
|37K
|CHFJPY
|56K
|XAUUSD
|38K
|EURGBP
|25K
|GBPCAD
|27K
|CADJPY
|8.6K
|GBPJPY
|99
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.93 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +279.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.33 × 96
|
AltairInc-Live
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.59 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|0.71 × 135
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|1.58 × 26
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.58 × 12
|
FPMarkets-Live2
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|2.17 × 6
|
SwitchMarkets-Real
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.27 × 79
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.63 × 32
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 7
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.23 × 26
|
Exness-Real
|3.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live09
|4.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|5.27 × 344
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
FXPIG-LIVE
|5.45 × 44
|
Coinexx-Demo
|6.75 × 8
|
FBS-Real-4
|7.29 × 21
İnceleme yok