İşlemler:
3 612
Kârla kapanan işlemler:
2 921 (80.86%)
Zararla kapanan işlemler:
691 (19.13%)
En iyi işlem:
1 133.09 USD
En kötü işlem:
-362.79 USD
Brüt kâr:
15 060.89 USD (475 919 pips)
Brüt zarar:
-12 859.99 USD (499 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (59.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 363.01 USD (35)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
93.11%
Maks. mevduat yükü:
69.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
1 462 (40.48%)
Satış işlemleri:
2 150 (59.52%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-18.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 402.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 402.25 USD (25)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 179.59 USD
Maksimum:
2 203.53 USD (31.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.37% (2 203.53 USD)
Varlığa göre:
53.58% (2 995.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2611
|EURUSD
|406
|AUDUSD
|336
|EURJPY
|259
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|828
|AUDUSD
|803
|EURJPY
|-722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3.3K
|EURUSD
|-4.8K
|AUDUSD
|22K
|EURJPY
|-38K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 133.09 USD
En kötü işlem: -363 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +59.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 402.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QuantixFS-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
