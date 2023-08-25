SinyallerBölümler
Ly Duc Duy

Trend King

Ly Duc Duy
0 inceleme
Güvenilirlik
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 37%
QuantixFS-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 612
Kârla kapanan işlemler:
2 921 (80.86%)
Zararla kapanan işlemler:
691 (19.13%)
En iyi işlem:
1 133.09 USD
En kötü işlem:
-362.79 USD
Brüt kâr:
15 060.89 USD (475 919 pips)
Brüt zarar:
-12 859.99 USD (499 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (59.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 363.01 USD (35)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
93.11%
Maks. mevduat yükü:
69.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
1 462 (40.48%)
Satış işlemleri:
2 150 (59.52%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-18.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 402.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 402.25 USD (25)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 179.59 USD
Maksimum:
2 203.53 USD (31.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.37% (2 203.53 USD)
Varlığa göre:
53.58% (2 995.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2611
EURUSD 406
AUDUSD 336
EURJPY 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.3K
EURUSD 828
AUDUSD 803
EURJPY -722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -3.3K
EURUSD -4.8K
AUDUSD 22K
EURJPY -38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 133.09 USD
En kötü işlem: -363 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +59.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 402.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QuantixFS-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
FXSway-Live
4.68 × 41
AdmiralMarkets-Live2
4.84 × 74
Axi-US07-Live
7.34 × 470
GemTrade-Live2
8.08 × 204
OneFinancialMarkets-US11-Live
10.48 × 685
İnceleme yok
2024.11.24 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 07:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 07:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.89% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 05:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 05:21
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.24 16:51
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.18% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.24 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.16 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.16 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.12 20:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.11 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.22 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2023.11.14 18:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.03 14:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.31 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.08.29 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.08.29 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.