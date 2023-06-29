SinyallerBölümler
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 101%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 980
Kârla kapanan işlemler:
5 529 (79.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 451 (20.79%)
En iyi işlem:
326.91 USD
En kötü işlem:
-212.18 USD
Brüt kâr:
11 571.55 USD (441 293 pips)
Brüt zarar:
-7 198.45 USD (258 973 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (37.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
568.71 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
50.42%
Maks. mevduat yükü:
10.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
7.72
Alış işlemleri:
4 055 (58.09%)
Satış işlemleri:
2 925 (41.91%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-4.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-190.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-566.50 USD (4)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
41.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
566.50 USD (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.17% (566.50 USD)
Varlığa göre:
38.08% (2 985.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 3783
GBPUSD+ 1074
USDCAD+ 683
GBPCAD+ 137
EURJPY+ 127
NAS100.r 125
USDJPY+ 117
EURGBP+ 108
AUDCAD+ 81
AUDNZD+ 80
NZDCAD+ 74
CADCHF+ 58
GBPJPY+ 52
EURCHF+ 52
EURAUD+ 47
AUDJPY+ 45
XAUUSD+ 38
GER40.r 38
GBPAUD+ 37
USDCHF+ 34
NZDUSD+ 33
EURNZD+ 29
AUDCHF+ 26
EURCAD+ 24
AUDUSD+ 20
CHFJPY+ 20
GBPCHF+ 17
DJ30.r 8
NZDSGD+ 6
NZDJPY+ 3
CADJPY+ 2
XAGUSD 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 2.2K
GBPUSD+ 718
USDCAD+ 549
GBPCAD+ 127
EURJPY+ 57
NAS100.r 108
USDJPY+ 124
EURGBP+ 36
AUDCAD+ 101
AUDNZD+ 48
NZDCAD+ 237
CADCHF+ -76
GBPJPY+ 41
EURCHF+ 38
EURAUD+ 17
AUDJPY+ 5
XAUUSD+ -2
GER40.r 4
GBPAUD+ 9
USDCHF+ 19
NZDUSD+ 8
EURNZD+ 16
AUDCHF+ -140
EURCAD+ -28
AUDUSD+ 2
CHFJPY+ -5
GBPCHF+ 9
DJ30.r 2
NZDSGD+ -41
NZDJPY+ 1
CADJPY+ 1
XAGUSD 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 49K
GBPUSD+ 19K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 4.8K
EURJPY+ 6.1K
NAS100.r 54K
USDJPY+ 9.5K
EURGBP+ 678
AUDCAD+ 1.8K
AUDNZD+ 5.2K
NZDCAD+ 11K
CADCHF+ -3.8K
GBPJPY+ 5.4K
EURCHF+ 1.1K
EURAUD+ 1.5K
AUDJPY+ 132
XAUUSD+ -1.4K
GER40.r 4.7K
GBPAUD+ -130
USDCHF+ -1.1K
NZDUSD+ -552
EURNZD+ 726
AUDCHF+ -1.3K
EURCAD+ 1.3K
AUDUSD+ -333
CHFJPY+ -464
GBPCHF+ 88
DJ30.r 2.4K
NZDSGD+ -638
NZDJPY+ 110
CADJPY+ 105
XAGUSD 4.1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +326.91 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.

We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.


You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
  




İnceleme yok
