|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|3783
|GBPUSD+
|1074
|USDCAD+
|683
|GBPCAD+
|137
|EURJPY+
|127
|NAS100.r
|125
|USDJPY+
|117
|EURGBP+
|108
|AUDCAD+
|81
|AUDNZD+
|80
|NZDCAD+
|74
|CADCHF+
|58
|GBPJPY+
|52
|EURCHF+
|52
|EURAUD+
|47
|AUDJPY+
|45
|XAUUSD+
|38
|GER40.r
|38
|GBPAUD+
|37
|USDCHF+
|34
|NZDUSD+
|33
|EURNZD+
|29
|AUDCHF+
|26
|EURCAD+
|24
|AUDUSD+
|20
|CHFJPY+
|20
|GBPCHF+
|17
|DJ30.r
|8
|NZDSGD+
|6
|NZDJPY+
|3
|CADJPY+
|2
|XAGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|2.2K
|GBPUSD+
|718
|USDCAD+
|549
|GBPCAD+
|127
|EURJPY+
|57
|NAS100.r
|108
|USDJPY+
|124
|EURGBP+
|36
|AUDCAD+
|101
|AUDNZD+
|48
|NZDCAD+
|237
|CADCHF+
|-76
|GBPJPY+
|41
|EURCHF+
|38
|EURAUD+
|17
|AUDJPY+
|5
|XAUUSD+
|-2
|GER40.r
|4
|GBPAUD+
|9
|USDCHF+
|19
|NZDUSD+
|8
|EURNZD+
|16
|AUDCHF+
|-140
|EURCAD+
|-28
|AUDUSD+
|2
|CHFJPY+
|-5
|GBPCHF+
|9
|DJ30.r
|2
|NZDSGD+
|-41
|NZDJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|XAGUSD
|200
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|49K
|GBPUSD+
|19K
|USDCAD+
|13K
|GBPCAD+
|4.8K
|EURJPY+
|6.1K
|NAS100.r
|54K
|USDJPY+
|9.5K
|EURGBP+
|678
|AUDCAD+
|1.8K
|AUDNZD+
|5.2K
|NZDCAD+
|11K
|CADCHF+
|-3.8K
|GBPJPY+
|5.4K
|EURCHF+
|1.1K
|EURAUD+
|1.5K
|AUDJPY+
|132
|XAUUSD+
|-1.4K
|GER40.r
|4.7K
|GBPAUD+
|-130
|USDCHF+
|-1.1K
|NZDUSD+
|-552
|EURNZD+
|726
|AUDCHF+
|-1.3K
|EURCAD+
|1.3K
|AUDUSD+
|-333
|CHFJPY+
|-464
|GBPCHF+
|88
|DJ30.r
|2.4K
|NZDSGD+
|-638
|NZDJPY+
|110
|CADJPY+
|105
|XAGUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This account is composed of several automated strategies.
They are all calibrated to generate consistent long-term returns.
The goal for this account is 30-40% annual gain.
We don't gamble or chase unrealistic big profits on a short-term life expectancy account.
With this account, you do not need to withdraw regularly to protect your investment. We run a robust strategy with proper money management for long-term investors.
The setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
You are welcome to get in touch if you’d like to join the ride!
