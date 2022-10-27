Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Mtrading-Live 0.00 × 1 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 7 ICMarkets-Live09 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.37 × 52 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 200 ZeroMarkets-Live-1 0.58 × 12 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.63 × 112 ICMarketsSC-Live08 0.64 × 1478 ICMarketsSC-Live05 0.68 × 19 VantageFXInternational-Live 6 0.71 × 7 TMGM.TradeMax-Live2 0.74 × 327 ICMarkets-Live16 0.94 × 124 Exness-Real9 1.03 × 67 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 19427 ICMarketsSC-Live15 1.07 × 121 ICMarketsSC-Live06 1.09 × 2528 ICMarketsSC-Live25 1.12 × 2093 LQDLLC-Live02 1.13 × 8 ICMarkets-Live14 1.13 × 82 188 daha fazla...