Daniel Galdo Lagares

Sanro Man

Daniel Galdo Lagares
0 inceleme
Güvenilirlik
152 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 145%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 004
Kârla kapanan işlemler:
1 477 (73.70%)
Zararla kapanan işlemler:
527 (26.30%)
En iyi işlem:
813.16 EUR
En kötü işlem:
-270.49 EUR
Brüt kâr:
28 871.66 EUR (187 357 pips)
Brüt zarar:
-17 861.63 EUR (148 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (70.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
922.75 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
58.29%
Maks. mevduat yükü:
14.96%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
12.23
Alış işlemleri:
891 (44.46%)
Satış işlemleri:
1 113 (55.54%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
5.49 EUR
Ortalama kâr:
19.55 EUR
Ortalama zarar:
-33.89 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-796.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-899.23 EUR (5)
Aylık büyüme:
-2.01%
Yıllık tahmin:
-24.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.85 EUR
Maksimum:
899.90 EUR (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.74% (626.49 EUR)
Varlığa göre:
32.88% (3 678.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 535
NZDCAD 434
AUDCAD 402
AUDNZD 377
GBPCAD 91
GBPUSD 80
EURSGD 36
EURUSD 24
DE40 15
EURGBP 4
USDJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 728
NZDCAD 4.3K
AUDCAD 4.5K
AUDNZD 2.9K
GBPCAD 221
GBPUSD -78
EURSGD 431
EURUSD -49
DE40 -174
EURGBP 0
USDJPY -175
NZDJPY -8
CADJPY 1
AUDCHF 0
CADCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.5K
NZDCAD 14K
AUDCAD 14K
AUDNZD 9.3K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 931
EURSGD 1.6K
EURUSD 274
DE40 -9.2K
EURGBP 37
USDJPY -170
NZDJPY -13
CADJPY 7
AUDCHF 4
CADCHF 5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +813.16 EUR
En kötü işlem: -270 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +70.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -796.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 200
ZeroMarkets-Live-1
0.58 × 12
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 112
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1478
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 327
ICMarkets-Live16
0.94 × 124
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 19427
ICMarketsSC-Live15
1.07 × 121
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2528
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 2093
LQDLLC-Live02
1.13 × 8
ICMarkets-Live14
1.13 × 82
I´m trading this account manually from April 2025 until now.

- Eurusd and gold are the most traded, sometimes Nasdaq, Dax, SP500 or Down Jones.

- RRR is always 3:1.

- Expected DD will be around 5%. (Read PD below)


You will need an MT4 terminal to work 24/7 and an VPS server is recommended.


Thank you.

---------------------------------------------

PD:

This signal was traded by two different EA under my management until April 2025 and the DD was 32,9%.

- First EA was specialized in NZDCAD, AUDNZD and AUDCAD pairs.

- Second EA was specialiced in GBPCAD and EURSDG pairs.


İnceleme yok
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 18:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sanro Man
Ayda 30 USD
145%
0
0
USD
12K
EUR
152
98%
2 004
73%
58%
1.61
5.49
EUR
33%
1:500
