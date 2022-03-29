SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AUTOTRADE BORNEO GRUP
Robhi Saputra

AUTOTRADE BORNEO GRUP

Robhi Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
183 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 274%
OctaFX-Real10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
955
Kârla kapanan işlemler:
813 (85.13%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (14.87%)
En iyi işlem:
111.06 USD
En kötü işlem:
-66.62 USD
Brüt kâr:
2 742.16 USD (125 973 pips)
Brüt zarar:
-1 374.66 USD (97 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (41.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
51.20%
Maks. mevduat yükü:
7.97%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.86
Alış işlemleri:
470 (49.21%)
Satış işlemleri:
485 (50.79%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-106.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.31 USD (4)
Aylık büyüme:
2.98%
Yıllık tahmin:
36.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
106.31 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.07% (67.47 USD)
Varlığa göre:
43.18% (300.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 913
AUDUSD 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 29K
AUDUSD -480
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.06 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +41.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 4
EightcapLtd-Real2
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 3
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 8
Pepperstone-Demo02
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.17 × 6
FusionMarkets-Demo
0.36 × 414
ThreeTrader-Live
0.37 × 38
26 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
🔥Cashback $9/lot include Free Expert Advisor (Robot Trading) + Signal Trading + Indicators 🔥

Joint IB 9518752:

Admin:
👨‍🦰 @robhisaputra
🧔 @BorneoGrupAdmin


İnceleme yok
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.26 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 07:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.18 10:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.06 12:34
No swaps are charged
2025.01.06 12:34
No swaps are charged
2024.12.26 07:33
No swaps are charged on the signal account
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.28 14:53
No swaps are charged
2024.11.20 13:34
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AUTOTRADE BORNEO GRUP
Ayda 30 USD
274%
1
0
USD
1.9K
USD
183
100%
955
85%
51%
1.99
1.43
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.