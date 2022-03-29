- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
955
Kârla kapanan işlemler:
813 (85.13%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (14.87%)
En iyi işlem:
111.06 USD
En kötü işlem:
-66.62 USD
Brüt kâr:
2 742.16 USD (125 973 pips)
Brüt zarar:
-1 374.66 USD (97 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (41.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
51.20%
Maks. mevduat yükü:
7.97%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.86
Alış işlemleri:
470 (49.21%)
Satış işlemleri:
485 (50.79%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-106.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.31 USD (4)
Aylık büyüme:
2.98%
Yıllık tahmin:
36.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
106.31 USD (8.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.07% (67.47 USD)
Varlığa göre:
43.18% (300.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|913
|AUDUSD
|42
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|29K
|AUDUSD
|-480
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.06 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +41.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 4
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.17 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.36 × 414
|
ThreeTrader-Live
|0.37 × 38
