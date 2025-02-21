Dövizler / TPIC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TPIC fiyatı bugün -45.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.11 ve Yüksek fiyatı olarak 0.15 aralığında işlem gördü.
TPI Composites Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
TPIC haberleri
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - PACCAR (NASDAQ:PCAR), Incyte (NASDAQ:INCY)
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.11 0.15
Yıllık aralık
0.11 5.15
- Önceki kapanış
- 0.24
- Açılış
- 0.12
- Satış
- 0.13
- Alış
- 0.43
- Düşük
- 0.11
- Yüksek
- 0.15
- Hacim
- 18.327 K
- Günlük değişim
- -45.83%
- Aylık değişim
- -83.54%
- 6 aylık değişim
- -88.60%
- Yıllık değişim
- -96.98%
21 Eylül, Pazar