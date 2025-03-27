Dövizler / PRTG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRTG fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.80 ve Yüksek fiyatı olarak 9.43 aralığında işlem gördü.
Portage Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PRTG haberleri
- AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
- Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
- Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
- Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
- Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday? - Portage Biotech (NASDAQ:PRTG)
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
Günlük aralık
6.80 9.43
Yıllık aralık
2.95 15.82
- Önceki kapanış
- 6.96
- Açılış
- 7.60
- Satış
- 6.84
- Alış
- 7.14
- Düşük
- 6.80
- Yüksek
- 9.43
- Hacim
- 750
- Günlük değişim
- -1.72%
- Aylık değişim
- -5.66%
- 6 aylık değişim
- -26.92%
- Yıllık değişim
- 3.32%
21 Eylül, Pazar