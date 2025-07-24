Dövizler / PRO
PRO: PROS Holdings Inc
16.42 USD 0.02 (0.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRO fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.06 ve Yüksek fiyatı olarak 16.72 aralığında işlem gördü.
PROS Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PRO haberleri
- PROS Holdings Q2: Subscription Momentum Should Fuel Margin Expansion Ahead (NYSE:PRO)
Günlük aralık
16.06 16.72
Yıllık aralık
13.61 29.24
- Önceki kapanış
- 16.40
- Açılış
- 16.49
- Satış
- 16.42
- Alış
- 16.72
- Düşük
- 16.06
- Yüksek
- 16.72
- Hacim
- 2.621 K
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 7.88%
- 6 aylık değişim
- -13.53%
- Yıllık değişim
- -11.67%
21 Eylül, Pazar