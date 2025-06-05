FiyatlarBölümler
Dövizler / OCTO
OCTO: Eightco Holdings Inc

24.11 USD 16.06 (39.98%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OCTO fiyatı bugün -39.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.96 ve Yüksek fiyatı olarak 38.94 aralığında işlem gördü.

Eightco Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
23.96 38.94
Yıllık aralık
0.98 83.12
Önceki kapanış
40.17
Açılış
37.71
Satış
24.11
Alış
24.41
Düşük
23.96
Yüksek
38.94
Hacim
10.683 K
Günlük değişim
-39.98%
Aylık değişim
1529.05%
6 aylık değişim
2111.93%
Yıllık değişim
913.03%
21 Eylül, Pazar