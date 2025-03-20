Dövizler / MOGO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MOGO: Mogo Inc
1.98 USD 0.05 (2.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOGO fiyatı bugün 2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.90 ve Yüksek fiyatı olarak 2.00 aralığında işlem gördü.
Mogo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOGO haberleri
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Mogo Q2 2025 presentation: Wealth revenue surges 48% as crypto strategy expands
- Mogo Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mogo Inc (MOGO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mogo expects liquidity boost from WonderFi-Robinhood deal
- Mogo Pops 4.5% After Doubling Down on Bitcoin and Gold
- Mogo stock rises after strategic investment in Digital Commodities
- Mogo acquires 9% stake in Digital Commodities Capital for $1 million
- Mogo acquires 9% stake in bitcoin and gold-focused Digital Commodities
- Mogo repurchases 2% of outstanding shares in Q2 2025
- Mogo stock soars after announcing C$50M Bitcoin allocation strategy
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Mogo stock soars after $50 million Bitcoin allocation plan
- Mogo to allocate up to $50 million to bitcoin as strategic asset
- Mogo Announces $50M Bitcoin Treasury Authorization, Strategic Alignment with Bitcoin Across the Organization
- Mogo Applies to Extend the Expiry Dates of Certain Warrants
- Robinhood surges nearly 10% on WonderFi deal; Mizuho sees Canada growth potential
- Mogo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.90 2.00
Yıllık aralık
0.74 3.83
- Önceki kapanış
- 1.93
- Açılış
- 1.94
- Satış
- 1.98
- Alış
- 2.28
- Düşük
- 1.90
- Yüksek
- 2.00
- Hacim
- 222
- Günlük değişim
- 2.59%
- Aylık değişim
- 11.86%
- 6 aylık değişim
- 127.59%
- Yıllık değişim
- 67.80%
21 Eylül, Pazar