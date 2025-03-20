FiyatlarBölümler
Dövizler / MOGO
Geri dön - Hisse senetleri

MOGO: Mogo Inc

1.98 USD 0.05 (2.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOGO fiyatı bugün 2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.90 ve Yüksek fiyatı olarak 2.00 aralığında işlem gördü.

Mogo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MOGO haberleri

Günlük aralık
1.90 2.00
Yıllık aralık
0.74 3.83
Önceki kapanış
1.93
Açılış
1.94
Satış
1.98
Alış
2.28
Düşük
1.90
Yüksek
2.00
Hacim
222
Günlük değişim
2.59%
Aylık değişim
11.86%
6 aylık değişim
127.59%
Yıllık değişim
67.80%
21 Eylül, Pazar