Dövizler / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.11 USD 0.45 (3.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JAMF fiyatı bugün -3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.08 ve Yüksek fiyatı olarak 11.69 aralığında işlem gördü.
Jamf Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAMF haberleri
- Jamf, iş ortağı kaynaklı anlaşma kayıtlarında %50 artış bildiriyor
- Jamf reports 50% increase in partner-driven deal registrations
- JMP, Jamf Holding hisse senedi değerlendirmesini "Piyasanın Üzerinde Performans" olarak yineledi
- Jamf Holding stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Jamf, Citigroup ile satış olasılığını araştırıyor - Vista Equity çıkış planı yapıyor
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Should You Add DAVE Stock to Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Why Jamf Holding (JAMF) Could Beat Earnings Estimates Again
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- Jamf announces workforce reduction as part of strategic growth plan
- Jamf Holding Stock: Cheaply Valued Amid Tempered Growth Expectations (NASDAQ:JAMF)
- Jamf at Bank of America Global Technology Conference: Strategic Growth Insights
Günlük aralık
11.08 11.69
Yıllık aralık
7.35 18.00
- Önceki kapanış
- 11.56
- Açılış
- 11.60
- Satış
- 11.11
- Alış
- 11.41
- Düşük
- 11.08
- Yüksek
- 11.69
- Hacim
- 5.510 K
- Günlük değişim
- -3.89%
- Aylık değişim
- 22.36%
- 6 aylık değişim
- -8.48%
- Yıllık değişim
- -35.82%
21 Eylül, Pazar