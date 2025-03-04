Dövizler / HSII
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
49.83 USD 1.46 (2.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSII fiyatı bugün -2.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.53 ve Yüksek fiyatı olarak 51.41 aralığında işlem gördü.
Heidrick & Struggles International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSII haberleri
- Is Heidrick & Struggles International (HSII) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Heidrick & Struggles International stock hits 52-week high at $51.25
- Heidrick & Struggles (HSII) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Heidrick & Struggles International, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSII)
- Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Heidrick & Struggles surpasses Q2 2025 expectations
- Heidrick & Struggles (HSII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heidrick & Struggles Q2 2025 slides: double-digit growth across all segments
- Zacks Industry Outlook Highlights Korn Ferry, Heidrick & Struggles International and RCM Technologies
- Here Are 3 Staffing Stocks to Consider Despite Industry Headwinds
- Truist raises Heidrick & Struggles price target on strong sector data
- Heidrick & Struggles to Participate in Baird’s 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- I Believe Heidrick & Struggles Stock Has Room To Run (NASDAQ:HSII)
Günlük aralık
49.53 51.41
Yıllık aralık
36.49 52.17
- Önceki kapanış
- 51.29
- Açılış
- 51.10
- Satış
- 49.83
- Alış
- 50.13
- Düşük
- 49.53
- Yüksek
- 51.41
- Hacim
- 654
- Günlük değişim
- -2.85%
- Aylık değişim
- -0.88%
- 6 aylık değişim
- 16.81%
- Yıllık değişim
- 29.23%
21 Eylül, Pazar