Dövizler / HMST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HMST fiyatı bugün 1.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.41 ve Yüksek fiyatı olarak 13.94 aralığında işlem gördü.
HomeStreet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HMST haberleri
- Mechanics Bank and HomeStreet receive all regulatory approvals for merger
- HomeStreet Q2 2025 presentation shows continued losses as merger timeline advances
- HomeStreet earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- HomeStreet (HMST) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HomeStreet (HMST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- HomeStreet Posts Q2 Loss as Revenue Up
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HomeStreet Q1 2025 slides: Net loss narrows as merger with Mechanics Bank announced
- HomeStreet Q1 2025 slides: Improved margins amid merger with Mechanics Bank
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- HomeStreet (HMST): Loan Portfolio Repositioning For Profitability, Sustainability, Upside
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- HomeStreet Tries Again: Merger With Mechanics Bank May Be The Turning Point (NASDAQ:HMST)
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Günlük aralık
13.41 13.94
Yıllık aralık
8.43 16.09
- Önceki kapanış
- 13.62
- Açılış
- 13.53
- Satış
- 13.87
- Alış
- 14.17
- Düşük
- 13.41
- Yüksek
- 13.94
- Hacim
- 465
- Günlük değişim
- 1.84%
- Aylık değişim
- 6.77%
- 6 aylık değişim
- 38.01%
- Yıllık değişim
- -13.31%
21 Eylül, Pazar