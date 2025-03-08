FiyatlarBölümler
Dövizler / HI
HI: Hillenbrand Inc

24.61 USD 0.71 (2.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HI fiyatı bugün -2.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.57 ve Yüksek fiyatı olarak 25.33 aralığında işlem gördü.

Hillenbrand Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.57 25.33
Yıllık aralık
18.36 35.59
Önceki kapanış
25.32
Açılış
25.04
Satış
24.61
Alış
24.91
Düşük
24.57
Yüksek
25.33
Hacim
1.392 K
Günlük değişim
-2.80%
Aylık değişim
-0.73%
6 aylık değişim
2.50%
Yıllık değişim
-10.87%
