GNTY: Guaranty Bancshares Inc

49.65 USD 2.69 (5.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GNTY fiyatı bugün -5.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.40 ve Yüksek fiyatı olarak 51.32 aralığında işlem gördü.

Guaranty Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
49.40 51.32
Yıllık aralık
32.04 52.34
Önceki kapanış
52.34
Açılış
50.74
Satış
49.65
Alış
49.95
Düşük
49.40
Yüksek
51.32
Hacim
187
Günlük değişim
-5.14%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
25.92%
Yıllık değişim
45.22%
21 Eylül, Pazar