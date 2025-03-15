Dövizler / GNTY
GNTY: Guaranty Bancshares Inc
49.65 USD 2.69 (5.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNTY fiyatı bugün -5.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.40 ve Yüksek fiyatı olarak 51.32 aralığında işlem gördü.
Guaranty Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
49.40 51.32
Yıllık aralık
32.04 52.34
- Önceki kapanış
- 52.34
- Açılış
- 50.74
- Satış
- 49.65
- Alış
- 49.95
- Düşük
- 49.40
- Yüksek
- 51.32
- Hacim
- 187
- Günlük değişim
- -5.14%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 25.92%
- Yıllık değişim
- 45.22%
