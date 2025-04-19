FSST hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi 29.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.89 - 29.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 30.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. FSST canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi şu anda 29.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.53% ve USD değerlerini izler. FSST hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSST hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisselerini şu anki 29.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.89 ve Ask 30.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSST fiyat hareketlerini takip edin.

FSST hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.76 - 30.42 ve mevcut fiyatı 29.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.89 veya Ask 30.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.03% ve 6 aylık değişim oranı 20.23% değerlerini karşılaştırır. FSST fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 30.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.76 - 30.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 30.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF performansını takip edin.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.76 - 30.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSST fiyat hareketlerini izleyin.