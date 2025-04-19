KotasyonBölümler
FSST
FSST: Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF

29.89 USD 0.18 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSST fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.89 ve Yüksek fiyatı olarak 29.98 aralığında işlem gördü.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FSST haberleri

Sıkça sorulan sorular

FSST hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi 29.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.89 - 29.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 30.07 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. FSST canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi şu anda 29.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.53% ve USD değerlerini izler. FSST hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSST hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisselerini şu anki 29.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.89 ve Ask 30.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSST fiyat hareketlerini takip edin.

FSST hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.76 - 30.42 ve mevcut fiyatı 29.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.89 veya Ask 30.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.03% ve 6 aylık değişim oranı 20.23% değerlerini karşılaştırır. FSST fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 30.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.76 - 30.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 30.07 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF performansını takip edin.

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.76 - 30.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSST fiyat hareketlerini izleyin.

FSST hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 30.07 ve yıllık değişim oranı 11.53% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
29.89 29.98
Yıllık aralık
21.76 30.42
Önceki kapanış
30.07
Açılış
29.98
Satış
29.89
Alış
30.19
Düşük
29.89
Yüksek
29.98
Hacim
4
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
-0.03%
6 aylık değişim
20.23%
Yıllık değişim
11.53%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B