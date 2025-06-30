Dövizler / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp
27.20 USD 1.43 (5.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLGC fiyatı bugün 5.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.03 ve Yüksek fiyatı olarak 27.95 aralığında işlem gördü.
Flora Growth Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.03 27.95
Yıllık aralık
0.42 32.65
- Önceki kapanış
- 25.77
- Açılış
- 27.19
- Satış
- 27.20
- Alış
- 27.50
- Düşük
- 25.03
- Yüksek
- 27.95
- Hacim
- 89
- Günlük değişim
- 5.55%
- Aylık değişim
- 27.82%
- 6 aylık değişim
- 4359.02%
- Yıllık değişim
- 1579.01%
21 Eylül, Pazar