Dövizler / FGF
FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FGF fiyatı bugün 84.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.79 ve Yüksek fiyatı olarak 39.75 aralığında işlem gördü.
Fundamental Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
18.79 39.75
Yıllık aralık
14.21 39.75
- Önceki kapanış
- 20.79
- Açılış
- 20.12
- Satış
- 38.30
- Alış
- 38.60
- Düşük
- 18.79
- Yüksek
- 39.75
- Hacim
- 3.184 K
- Günlük değişim
- 84.22%
- Aylık değişim
- 90.36%
- 6 aylık değişim
- 86.83%
- Yıllık değişim
- 44.53%
21 Eylül, Pazar