FDHT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Digital Health ETF hisse senedi 21.48 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.48 - 21.76 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.47 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. FDHT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Digital Health ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Digital Health ETF hisse senedi şu anda 21.48 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.10% ve USD değerlerini izler. FDHT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDHT hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Digital Health ETF hisselerini şu anki 21.48 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.48 ve Ask 21.78 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -0.83% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDHT fiyat hareketlerini takip edin.

FDHT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Digital Health ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.84 - 22.17 ve mevcut fiyatı 21.48 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.48 veya Ask 21.78 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.79% ve 6 aylık değişim oranı 9.37% değerlerini karşılaştırır. FDHT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Digital Health ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity Digital Health ETF hisse senedi yıllık olarak 22.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.84 - 22.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.47 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Digital Health ETF performansını takip edin.

Fidelity Digital Health ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity Digital Health ETF (FDHT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.84 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.48 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.84 - 22.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDHT fiyat hareketlerini izleyin.