EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EMCG fiyatı bugün -9.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.00 ve Yüksek fiyatı olarak 12.10 aralığında işlem gördü.

Embrace Change Acquisition Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
11.00 12.10
Yıllık aralık
11.00 13.76
Önceki kapanış
12.20
Açılış
12.10
Satış
11.00
Alış
11.30
Düşük
11.00
Yüksek
12.10
Hacim
7
Günlük değişim
-9.84%
Aylık değişim
-15.32%
6 aylık değişim
-7.56%
Yıllık değişim
-4.76%
21 Eylül, Pazar