ECDAW: ECD Automotive Design Inc - Warrant
0.0240 USD 0.0021 (9.59%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ECDAW fiyatı bugün 9.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0181 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0240 aralığında işlem gördü.
ECD Automotive Design Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0181 0.0240
Yıllık aralık
0.0101 0.0389
- Önceki kapanış
- 0.0219
- Açılış
- 0.0181
- Satış
- 0.0240
- Alış
- 0.0270
- Düşük
- 0.0181
- Yüksek
- 0.0240
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 9.59%
- Aylık değişim
- 18.81%
- 6 aylık değişim
- 41.18%
- Yıllık değişim
- 21.83%
21 Eylül, Pazar