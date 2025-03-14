Dövizler / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EBR fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.24 ve Yüksek fiyatı olarak 9.39 aralığında işlem gördü.
Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EBR haberleri
- Is Centrais Eltricas Brasileiras (EBR) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- S&P reaffirms Eletrobras credit rating at BB with stable outlook
- AI: C3.ai Surges After Landing AI Partnership with Electrobras
- C3.ai stock rises after partnering with Electrobras for operations monitoring
- Eletrobras posts solid Q2 results with energy trading strength
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat, revenue fell short of estimates
- Eletrobras: Low Beta, High-Yield And Easy Pick (NYSE:EBR)
- First Commercial Implants of WiSE System for CRT patients
- Moody’s upgrades Eletrobras credit rating to Ba1, maintains stable outlook
- Centrais Eletricas Brasileiras DRC earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Eletrobras: Still Room To Ride The Momentum After Q4 (NYSE:EBR)
- Eletrobrás Q4: Good Result Despite Modest Operational Performance (NYSE:EBR)
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q1 - Centrais Eletricas (NYSE:EBR), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EBR)
Günlük aralık
9.24 9.39
Yıllık aralık
5.46 9.54
- Önceki kapanış
- 9.53
- Açılış
- 9.37
- Satış
- 9.34
- Alış
- 9.64
- Düşük
- 9.24
- Yüksek
- 9.39
- Hacim
- 1.222 K
- Günlük değişim
- -1.99%
- Aylık değişim
- 15.45%
- 6 aylık değişim
- 31.55%
- Yıllık değişim
- 27.77%
