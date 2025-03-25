Dövizler / DATS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DATS fiyatı bugün -5.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.22 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.
DatChat Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
DATS haberleri
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
Günlük aralık
2.22 2.34
Yıllık aralık
1.11 9.34
- Önceki kapanış
- 2.36
- Açılış
- 2.34
- Satış
- 2.23
- Alış
- 2.53
- Düşük
- 2.22
- Yüksek
- 2.34
- Hacim
- 68
- Günlük değişim
- -5.51%
- Aylık değişim
- -4.70%
- 6 aylık değişim
- -3.04%
- Yıllık değişim
- 76.98%
21 Eylül, Pazar